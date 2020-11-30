"Епіцентр" знову розізлив українців: організація роботи на нулю

Українці незадоволені роботою "Епіцентру" в вихідні (фото: facebook.com/epicentrkua)

"Епіцентр" оскандалився через видачу онлайн-замовлень в вихідні

"Епіцентр" знову потрапив у скандал через роботу у карантин вихідного дня. Так, лише минулого тижня мережу будівельних звинуватили у тому, що робота центрів видачі онлайн-замовлень у Києві працює вкрай погано. Але, як виявляється, жителі інших міст зіштовхуються з ще гіршими проблемами, ніж у столиці.

У соціальних мережах розгнівані українці масово жаліються на те, що їм навіть не вдається забрати товари, придбані на сайті "Епіцентру". І причини - різноманітні. Наприклад, мешканець Одеси показав фото, на якому видно, як співробітники магазину замість того, аби обслуговувати клієнтів, що ледь не годинами стояли у чергах, просто відпочивали у залі.

"Закрийте, будь-ласка, відділення в Одесі по маршала Жукова, 99. Співробітники нічого не видають навіть по інтернет-замовленням. Всі сидять й відпочивають. А на гарячій лінії сказали, що нічого зробити не можуть, і на ситуацію не вплинуть", - написав Артем Хілініченко.

Працівники "Епіцентру" в Одесі (фото: facebook.com/art.khilinichenko)

Подібна ситуація сталася і на Прикарпатті.

"Нам теж відповіли, що "в понеділок собі купите". До чого така робота? Це в відділенні Івано-Франківська… Заказали сніголіпку в суботу зранку. Писало, що вона є в наявності. До нас передзвонили й сказали, що можна забрати аж після вихідних. Я після вихідних сама можу сходити і купити!" - написала Христина Кірієнко.

Також вона не розуміє: до чого "Епіцентр" зробив на вихідних онлайн-продажі, якщо ця система працює з такими збоями.

"Могла б просто як звично піти в понеділок і купити. До одного місця цей онлайн", - додала жінка.

"З третього разу отримали товар, витративши купу часу і нервів. Організація роботи на нулі", - поскаржилася Наталія Сумленна.

Крім того, в мережі жаліються, що черги рухаються дуже повільно.

"Стою зараз в черзі десь 30-й, і за мною стільки ж. За хвилин 25 черга зменшилася на 2 людини", - написав Євгеній Клепальський.

Скриншот коментарів

Додамо, що у самому ж "Епіцентрі" реагують на скарги українців. Зокрема, повідомили, що "працюють над пришвидшенням процесів". Але коли це станеться - не відомо.

Нагадаємо, що правоохоронці закрили один з "Епіцентр" у Києві, який працював у вихідний.

Раніше з'явилося відео, як "Епіцентр" працює в карантин вихідного дня.