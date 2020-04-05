Епідемія закінчилася? Китай зробив заяву про коронавірус

Коронавірус в Китаї (ілюстративне фото: pixabay.com)

Коронавірус в Китаї активний менш ніж у 1,5 тисячі осіб

Коронавірус в Китаї станом на 5 квітня активний у 1 376 осіб. При цьому, за заявою влади, вже протягом декількох днів випадки розповсюдження захворювання на території Китаю досягли мінімальних показників. Епідеміологи прогнозують швидке і повноцінне відновлення Китаю після тривалої та смертоносної епідемії.

Як цитує сайт Worldometer китайський уряд, за офіційними даними, з 1 квітня заразилося всього 80 осіб. Епідеміологи говорять про істотний спад поширення коронавіруса серед людей.

При цьому влада Китаю стурбована ризиком виникнення другої хвилі поширення коронавіруса. Загроза початку зростання у Вухані залишається високою, заявив Ван Чжонлінь, голова Комуністичної партії, наказавши жителям не залишати свої будинки без необхідності. Коментарі з'явилися приблизно через 2 тижні після того, як чиновники послабили повне блокування міста.

Коронавірус в Китаї 5 квітня (графіки: worldometers.info)

За словами представників міністерства охорони здоров'я Китаю, 25 випадків із 30 зафіксованих за 4 квітня є привізними. Всього в країні за весь час епідемії було виявлено 82 602 випадки Covid-19.

Нагадаємо, що раніше вчені розкрили головну особливість коронавіруса SARS-CoV2.

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