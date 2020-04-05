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Епідемія закінчилася? Китай зробив заяву про коронавірус

STYLERКоронавірус    05.04.2020 - 17:19
Епідемія закінчилася? Китай зробив заяву про коронавірус
Коронавірус в Китаї (ілюстративне фото: pixabay.com)

Коронавірус в Китаї активний менш ніж у 1,5 тисячі осіб

Коронавірус в Китаї станом на 5 квітня активний у 1 376 осіб. При цьому, за заявою влади, вже протягом декількох днів випадки розповсюдження захворювання на території Китаю досягли мінімальних показників. Епідеміологи прогнозують швидке і повноцінне відновлення Китаю після тривалої та смертоносної епідемії.

Як цитує сайт Worldometer китайський уряд, за офіційними даними, з 1 квітня заразилося всього 80 осіб. Епідеміологи говорять про істотний спад поширення коронавіруса серед людей.

При цьому влада Китаю стурбована ризиком виникнення другої хвилі поширення коронавіруса. Загроза початку зростання у Вухані залишається високою, заявив Ван Чжонлінь, голова Комуністичної партії, наказавши жителям не залишати свої будинки без необхідності. Коментарі з'явилися приблизно через 2 тижні після того, як чиновники послабили повне блокування міста.

Епідемія закінчилася? Китай зробив заяву про коронавірус

Епідемія закінчилася? Китай зробив заяву про коронавірус

Епідемія закінчилася? Китай зробив заяву про коронавірус

Епідемія закінчилася? Китай зробив заяву про коронавірус

Коронавірус в Китаї 5 квітня (графіки: worldometers.info)

За словами представників міністерства охорони здоров'я Китаю, 25 випадків із 30 зафіксованих за 4 квітня є привізними. Всього в країні за весь час епідемії було виявлено 82 602 випадки Covid-19.

Нагадаємо, що раніше вчені розкрили головну особливість коронавіруса SARS-CoV2.

Раніше експерт поділився невтішним прогнозом про коронавірус.

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