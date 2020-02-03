Епідемія грипу в Україні: топ-5 головних факторів, що впливають на зараження

Грип в Україні з початку епідсезону забрав життя 13 людей і змусив звернутися за допомогою медиків понад 2,5 мільйона осіб. Тільки на минулому тижні понад 200 українців опинилися на лікарняному ліжку. Лікар Валентина Андрійченко вирішила розповісти про те, як захистити себе від захворювання і що для цього потрібно робити.

Головний захист від грипу – вакцинація. Але антитіла, що відповідають за пам'ять про вірус, починають вироблятися тільки через 2 тижні після ін'єкції. Лікар стверджує, що всі померлі через грип українці не були вакциновані.

При появі перших ознак захворювання (висока температура, затруднене дихання, слабкість, ломота в тілі), слід одразу звертатися до лікаря. І не забувати про методи профілактики – часто мити руки, висипатися, нормально харчуватися і не підходити близько до людей з явними симптомами ГРВІ. Велику роль у профілактиці грипу відіграє підвищення місцевого імунітету. Адже грип і застуда найчастіше передаються повітряно-крапельним шляхом. Тому місцевий імунітет носопролигу і ротової порожнини повинен бути сильним, щоб протистояти інфекції. Про це пише "Сегодня".

Лікар зазначає, що існує 5 повсякденних речей, які руйнують наш імунітет. Серед них вона виділила:

Гроші та гаманець. Одні з найбрудніших речей на планеті – це гроші. Нідерландські вчені довели, що на паперовій купюрі можуть жити близько мільйона різних бактерій. На монетах – набагато менше. А вірус грипу, який потрапив на гроші, з соплями хворої людини, може жити там до 17 днів! Звичайно, ймовірність підхопити болячку від банкнот – мізерно мала. Але, торкаючись грошей, а потім носа або рота, ми змушуємо наш місцевий імунітет працювати з потрійною силою. І в якийсь момент може не спрацювати захист. Ось чому так важливо часто мити руки з милом і не торкатися брудними руками обличчя.

Одні з найбрудніших речей на планеті – це гроші. Нідерландські вчені довели, що на паперовій купюрі можуть жити близько мільйона різних бактерій. На монетах – набагато менше. А вірус грипу, який потрапив на гроші, з соплями хворої людини, може жити там до 17 днів! Звичайно, ймовірність підхопити болячку від банкнот – мізерно мала. Але, торкаючись грошей, а потім носа або рота, ми змушуємо наш місцевий імунітет працювати з потрійною силою. І в якийсь момент може не спрацювати захист. Ось чому так важливо часто мити руки з милом і не торкатися брудними руками обличчя. Гаджети. Величезна кількість бактерій міститься на мобільних телефонах, планшетах, клавіатурі комп'ютера. Тому дуже важливо не тільки в епідсезон, а й завжди, щодня, протирати екрани антибактеріальними вологими серветками. По можливості, не користуватися загальним стаціонарним або мобільним телефонами в офісах. І не їжте печиво або бутерброд, працюючи за чужим комп'ютером.

Величезна кількість бактерій міститься на мобільних телефонах, планшетах, клавіатурі комп'ютера. Тому дуже важливо не тільки в епідсезон, а й завжди, щодня, протирати екрани антибактеріальними вологими серветками. По можливості, не користуватися загальним стаціонарним або мобільним телефонами в офісах. І не їжте печиво або бутерброд, працюючи за чужим комп'ютером. Хусточки й кишені. Вони є розсадниками інфекцій. Якщо ви хочете користуватися тканинними хусточками, то міняти та прати їх треба після кожного витирання носа або чхання. Користуватися однією і тією ж хусткою, яку ви перед цим пару днів носили в брудній кишені, категорично не рекомендується. Використовуйте одноразові паперові хусточки, які продаються в індивідуальних упаковках.

Вони є розсадниками інфекцій. Якщо ви хочете користуватися тканинними хусточками, то міняти та прати їх треба після кожного витирання носа або чхання. Користуватися однією і тією ж хусткою, яку ви перед цим пару днів носили в брудній кишені, категорично не рекомендується. Використовуйте одноразові паперові хусточки, які продаються в індивідуальних упаковках. Двері, ключі. Ви можете собі уявити, скільки людей в день чіпають двері станцій метрополітену? А тепер уявіть, скільки з них можуть бути хворими. І не тільки на грип. Ось чому дуже важливо ретельно мити руки після відвідування вулиці, особливо після громадського транспорту. У список розсадників інфекцій потрапляють ключі, перила, кнопки в ліфті, вимикачі в громадських туалетах і багатолюдних офісах.

Ви можете собі уявити, скільки людей в день чіпають двері станцій метрополітену? А тепер уявіть, скільки з них можуть бути хворими. І не тільки на грип. Ось чому дуже важливо ретельно мити руки після відвідування вулиці, особливо після громадського транспорту. У список розсадників інфекцій потрапляють ключі, перила, кнопки в ліфті, вимикачі в громадських туалетах і багатолюдних офісах. Марлеві пов'язки. Якщо ви, боячись заразитися вірусом, носите марлеву пов'язку, то міняйте її раз на 2-3 години. В іншому разі її носіння абсолютно марне.

Нагадаємо, що раніше у Таїланді знайшли успішний метод лікування коронавіруса.