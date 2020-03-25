Коли епідемія коронавіруса піде на спад: з'явився точний прогноз

Коронавірус в Україні виявили вже у понад ста людей, а у світі кількість інфікованих перевищила позначку в 420 тисяч, майже 19 тисяч осіб - померло. Медики і вчені намагаються спрогнозувати, чи допоможуть Україні жорсткі карантинні заходи, щоб уникнути масового зараження COVID-19, або ж нас чекає доля Італії. Що може врятувати українців від коронавіруса - в матеріалі Styler.

Епідеміолог, кандидат медичних наук, Андрій Александрін впевнений, що епідемія коронавіруса піде на спад з приходом теплої погоди. І це пов'язано не тільки з підвищенням температури.

Справа в тому, що віруси дуже бояться потоків повітря. Багато медиків впевнені, що сезонність вірусних інфекцій пов'язана не тільки з холодною порою року, а і з тим, що у зимовий час ми зачиняємо вікна.

Александрін вважає, що коли українці почнуть провітрювати свої приміщення, ризик заразитися коронавірусом значно знизиться, пише Апостроф.

"Віруси дуже швидко мутують. Чи буде Covid-19 в наступному році і наскільки він мутує - ніхто не знає. Я вважаю, що коли до нас прийде постійна тепла погода, і люди повідчиняють вікна і будуть часто провітрювати свої приміщення - ризик заразитися ГРЗ взагалі буде дуже невеликим", - сказав Олександрин.

Крім того, Александрін уточнив, що люди завжди хворіли різними штамами коронавірусних інфекцій. Різниця була тільки в агресивності цих вірусів.

"Кожен рік, коли у нас у квітні встановлюється постійна тепла погода, всі респіраторні захворювання йдуть на спад. Очікую, що відбудеться зниження захворювання COVID-19", - додав епідеміолог.

А ось колишній головний санітарний лікар України Святослав Протас вважає, що епідемія піде на спад лише, коли населення отримає так званий "колективний імунітет". Для цього потрібно, щоб коронавірусом перехворіло від 30% людей.