Епідемія грипу в Україні: як розпізнати симптоми і правильно лікуватися

Грип в Україні (колаж: РБК-Україна)

Грип в Україні спровокував потужний спалах епідемії

Через грип в Україні понад 213 тисяч осіб, тільки за офіційними даними, звернулися до поліклінік. При цьому, "мода" лікуватися самостійно говорить про те, що понад пів мільйона людей по всій країні вже одужали, або продовжують хворіти амбулаторно. При цьому грип досить небезпечне захворювання, яке нерідко призводить до ряду ускладнень і може закінчитися летальним результатом. Як розпізнати симптоми грипу і як правильно лікуватися – читайте в матеріалі STYLER.

Грип — це інфекційне захворювання, яким може захворіти будь-яка людина. Збудником грипу є вірус, який від інфікованих людей потрапляє в носоглотку оточуючих. Більшість людей хворіють на грип кілька днів, але деякі хворіють серйозніше, можливий важкий перебіг хвороби, аж до смертельних результатів.

При грипі загострюються наявні хронічні захворювання, крім цього, грип має великий список можливих ускладнень:

Легеневі ускладнення (пневмонія, бронхіт). Саме пневмонія є причиною більшості смертельних випадків від грипу.

Ускладнення з боку верхніх дихальних шляхів та ЛОР-органів (отит, синусит, риніт, трахеїт).

Ускладнення з боку серцево-судинної системи (міокардит, перикардит).

Ускладнення з боку нервової системи (менінгіт, менінгоенцефаліт, енцефаліт, невралгії, полірадикулоневрити).

Щоб уникнути можливих ускладнень, важливо своєчасно проводити профілактику грипу і правильно лікувати саме захворювання.

Зазвичай грип починається раптово. Збудники грипу, віруси типів А і В, відрізняються агресивністю і виключно високою швидкістю розмноження, тому за лічені години після зараження вірус призводить до глибоких уражень слизової оболонки дихальних шляхів, відкриваючи можливості для проникнення в неї бактерій.

Серед симптомів грипу — жар, температура 37,5–39 °С, головний біль, біль у м'язах, суглобах, озноб, втома, кашель, нежить або закладений ніс, біль і першіння в горлі.

Симптоми грипу (колаж: РБК-Україна)

Як лікувати грип

Самому пацієнту при перших симптомах потрібно залишитися вдома, щоб не тільки не заразити оточуючих, але і вчасно зайнятися лікуванням, для чого необхідно негайно звернутися до лікаря. Для попередження подальшого розповсюдження інфекції, хворого треба ізолювати від здорових осіб, бажано виділити окрему кімнату.

Самолікування при грипі неприпустимо, і саме лікар повинен поставити діагноз і призначити необхідне лікування, відповідне стану і віку пацієнта.

Для правильного лікування необхідно строго виконувати всі рекомендації лікаря і вчасно приймати ліки. Крім цього, рекомендується рясне пиття — це може бути гарячий чай, журавлинний або брусничний морс, лужні мінеральні води. Пити потрібно частіше і якомога більше.

Важливо! При температурі 38 — 39°C викличте дільничного лікаря додому або бригаду "швидкої допомоги".

Нагадаємо, що раніше у Львівській області за тиждень від грипу померли двоє людей. Жертвами стали 64-річна жінка та 78-річний чоловік.