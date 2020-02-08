Епідемія грипу в Україні 2020: в маршрутках з'явилися дезінфектори (відео)

Епідемія грипу несе серйозну загрозу для життя людей, тому в Дніпрі вирішили провести масову дезінфекцію в громадському транспорті. Понад 1 000 міських автобусів щодня проходять посилену санітарну обробку.

З 5 лютого кожне АТП закупило спеціальні дезінфікуючі засоби, які кілька разів у день розпилюють в салонах автобусів та маршруток.

Також всьому водійському складу під час роботи на маршруті рекомендовано використовувати санітарні маски із заміною через кожні три години.

Наголошується, що для обробки використовуються тільки дозволені засоби, однак які саме - не вказують.

Пасажири ще не звикли до таких нововведень, а тому приймаються знімати те, що відбувається на телефони. Автобуси в Дніпрі обіцяють посилено обробляти до 19 лютого.

Епідемія грипу в Україні 2020

До речі, користувачі неоднозначно сприйняли таку новину. Одним рішення здалося правильним, інші зазначили, що це лише "гра на публіку":

Це добре, правильно.

І знову гра на публіку.

Чергове відмивання грошей.

Може нас труять?

А скільки мільйонів витратили?

Скріншот (фото: facebook.com/11channel)