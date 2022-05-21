Епідеміологи висловилися про спалах віспи мавп: як можна заразитися, симптоми

Що це за хвороба

Віспа мавп - рідкісне захворювання, викликане вірусом віспи мавп, що належить до того ж сімейства, що і віспа, хоча, як правило, менш важке. Хвороба була вперше виявлена дослідниками у лабораторних мавп в 1958 році. Вважається, що вірус передається людям від диких тварин, таких як гризуни, або від інфікованих людей. В середньому в рік в Африці є кілька тисяч випадків захворювання, як правило, в західній і центральній частинах континенту.

Випадки за межами Африки були дуже нечисленні, і пов'язані з поїздками на континент або з ввезенням інфікованих тварин. Попередні випадки були зареєстровані в Ізраїлі, Великій Британії, Сінгапурі та США, де у 2003 році був зареєстрований 81 випадок, пов'язаний із зараженням собак від імпортованих тварин.

Проте тільки за останній тиждень зафіксовано швидке поширення хвороби в інші країни, що змушує вчених бути в стані "підвищеної готовності".

Яка заразність, як передається вірус

Як зазначає вірусолог з медичного науково-дослідного інституту інфекційних захворювань армії США в Форт-Детрік Джей Хупер, вірус віспи мавп не так легко передається від людини до людини, і вже існують ліки та вакцини для стримування його поширення. Тож хоча науковці стурбовані - вони не панікують.

На відміну від SARS-CoV-2, який поширюється через крихітні повітряно-крапельні краплі, звані аерозолями, вважається, що віспа мавп поширюється від тісного контакту з рідинами організму, такими як слина при кашлі. Вірус може потрапити в організм через пошкоджену шкіру, дихальні шляхи або через очі, ніс і рот. Віспа мавп зазвичай не вважається захворюванням, що передаються статевим шляхом, хоча може передаватися під час сексу.

Передача від людини до людини найчастіше відбувається повітряно-крапельним шляхом, хоча зазвичай потрібно тривалий контакт лицем до лиця.

Це означає, що людина з мавпячою віспою, ймовірно, заразить набагато менше близьких контактів, ніж інфікований SARS-CoV-2, говорить Хупер.

Обидва віруси можуть викликати грипоподібні симптоми, але віспа мавп також викликає збільшення лімфатичних вузлів і, в кінцевому підсумку, характерні ураження, заповнені рідиною, на обличчі, руках і ногах.

Наскільки віспа мавп небезпечна

Більшість людей одужують від віспи мавп протягом декількох тижнів без лікування.

З цих попередніх генетичних даних дослідники можуть сказати, що вірус віспи мавп пов'язаний зі штамом вірусу, що переважно зустрічається в Західній Африці. Цей штам викликає легше захворювання і має нижчий рівень смертності - близько 1% серед незаможного сільського населення - в порівнянні з тим, який циркулює в Центральній Африці.

Однак зараз ще невідомо, наскільки саме штам, що викликає нинішні спалахи, відрізняється від штаму в Західній Африці - і чи пов'язані між собою віруси, що з'являються в різних країнах.

З чим пов'язаний спалах захворювання

Відповіді на ці питання можуть допомогти визначити, чи раптовий сплеск захворюваності пов'язаний з мутацією, яка дозволяє цьому вірусу віспи мавп поширюватися з більшою легкістю, ніж у минулому, і якщо кожна зі спалахів сходить до одного джерела, говорить епідеміолог-інфекціоніст з Університету Нового Південного Уельсу в Сіднеї Райна Макінтайр.

На відміну від SARS-CoV-2, швидко розвивається РНК-вірусу, варіанти якого регулярно вислизають від імунітету від вакцин і попередньої інфекції, вірус віспи мавп являє собою відносно великий ДНК-вірус. За словами Макінтайр, ДНК-віруси краще виявляють і відновлюють мутації, ніж РНК-віруси, а це означає, що малоймовірно, щоб вірус мавпячої віспи раптово мутував, щоб стати здатним передаватися людині.

При цьому епідеміолог Андреа Макколлум, який очолює групу по боротьбі з вірусами віспи в Центрах з контролю і профілактики захворювань США, "глибоко стурбований" тим фактом, що віспа мавп була виявлена у людей, які не мають очевидного зв'язку один з одним - передбачається, що вірус міг поширюватися непомітно.

На думку завкафедри інфекційних хвороб київського Національного медичного університету імені Богомольця Ольги Голубовської, одна з причин спалаху віспи мавп полягає в ліквідації натуральної віспи та скасування вакцинації проти неї. В результаті менше третини людей мають імунітет до захворювання. Лікар зазначає, що в результаті цього спалаху існує ризик отримати новий вид інфекції. А ще однією причиною вона називає відсутність противірусних ліків, здатних боротися з інфекцією. Так, зареєстровані препарати поки не довели своєї ефективності.

Симптоми віспи мавп

На відміну від SARS-CoV-2, який може поширюватися безсимптомно, віспа мавп зазвичай не залишається непоміченою при зараженні людини, частково через викликані нею уражень шкіри.

Початкові симптоми віспи мавп включають лихоманку, головні болі, м'язові болі, набряк і біль у спині.

У пацієнтів зазвичай з'являється висип через 1-3 дні після появи лихоманки, часто починається на обличчі та поширюється на інші частини тіла, такі як долоні на руках та підошви ніг.

Висип, який може викликати сильний свербіж, потім проходить кілька стадій, перш ніж "бульбашки" твердішають і відпадають

Інфекція зазвичай триває від 2 до 4 тижнів і зазвичай проходить сама по собі.

Яке лікування

Нині не існує перевірених і безпечних методів лікування віспи мавп, хоча в більшості випадків захворювання протікає в легкій формі.

Люди з підозрою на наявність вірусу можуть бути ізольовані в приміщенні та перебувати під наглядом медичних працівників з використанням засобів індивідуального захисту.

Проте вакцини проти віспи виявилися значною мірою ефективними у запобіганні поширенню вірусу. Країни, включаючи Велику Британію та Іспанію, зараз пропонують вакцину для тих, хто зазнав інфекцій, щоб зменшити симптоми та обмежити поширення.