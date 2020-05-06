Епідеміологи розповіли, якою буде друга хвиля COVID-19 в Україні

Коронавірус в Україні діагностовано у 13 184 осіб, з яких 327 померли. У зв'язку з пандемією в країні карантин продовжено до 22 травня, але з 11 числа почнуться послаблення. При цьому розслаблятися не варто, оскільки є велика ймовірність того, що вже восени почнеться друга хвиля епідемії.

Епідеміологи попереджають українців, що після закінчення карантину не потрібно відразу ж бігти в кафе і забувати про санітарно-гігієнічні норми. Вірус сам по собі нікуди не зникне, а навпаки продовжить мутувати.

Більшість експертів вважають, що влітку будуть поодинокі випадки захворювання, а ось восени Україну чекає нова хвиля епідемії коронавірусу.

Епідеміолог Людмила Мухарська зазначила, що COVID-19 відноситься до респіраторних інфекцій, а саме ці інфекції і є сезонними захворюваннями. Про це повідомляє "24 канал".

Поки експерти не беруться говорити про те, чи буде нова хвиля епідемії серйознішою, ніж весняна. Але одне зрозуміло точно, що восени епідеміологічна ситуація в країні буде у важкому стані. Оскільки до коронавирусу додадуться також і інші гострі респіраторні захворювання.

Якщо дивитися на досвід минулих епідемій іспанського або свинячого грипу, то друга хвиля завжди проходить важче.

Своєю чергою вірусолог Борис Донський вважає, що поки ніхто точно не знає, чи буде друга хвиля епідемії могутніша першої. При цьому він зазначив, що до нас прийде ще не одна хвиля захворювання. Також не варто забувати і про грип.

Експерти зазначили, що за літо в Україні повинні мобілізувати всі ресурси, щоб бути максимально готовими до другої хвилі захворюваності. Вірусологи також заспокоїли тим, що з часом у людей виробиться імунітет до COVID-19. Але найголовніше - не забувати про прості правила гігієни.

Нагадаємо, що український лікар Тетяна Чумаченко спрогнозувала другу і третю хвилю коронавірусу.