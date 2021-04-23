RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Епідеміолог налякала сезонністю COVID-19: є закони природи

Автор: Людмила Жукова

Коронавірус в Україні нікуди не піде навіть зі спадом захворюваності, але цілком може стати сезонним.

Таку заяву зробила епідеміолог і експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Наталія Виноград "24 каналу".

Епідеміолог вважає, що за останні роки немає аналогій, коли вся світова спільнота доклала зусиль у спробі зрозуміти, що це за патоген і що зробити, щоб захистити населення. Але існують закони природи і тому вірус адаптується під них.

"Коли в популяцію заходить патоген, який раніше ніколи не циркулював, з високим епідемічним потенціалом, він постійно адаптується з метою збереження. Вірус пробує залишитися назавжди на планеті. Це станеться", - озвучила свої думки медик.

Виноград висловила припущення, що показники COVID-19 будуть з часом знижуватися. У майбутньому він не буде викликати такі важкі форми захворювання і почне не так швидко поширюватися і, можливо, з'явиться сезонність, якої сьогодні немає.

Також Експерт повідомила, що на поширення вірусу має велике значення щільність населення. Відповідно, в містах-мегаполісах інфекція поширюється набагато швидше.

Як ми раніше писали, Комаровський пояснив, як при самолікуванні COVID - 19 не загриміти в лікарню.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус
Читайте також
Посилений карантин у Київській області продовжили до 30 квітня
Названі симптоми "індійського" штаму коронавірусу: сильно відрізняються
Прогноз погоди