Епідеміолог налякала сезонністю COVID-19: є закони природи

Коронавірус в Україні нікуди не піде навіть зі спадом захворюваності, але цілком може стати сезонним.

Епідеміолог вважає, що за останні роки немає аналогій, коли вся світова спільнота доклала зусиль у спробі зрозуміти, що це за патоген і що зробити, щоб захистити населення. Але існують закони природи і тому вірус адаптується під них.

"Коли в популяцію заходить патоген, який раніше ніколи не циркулював, з високим епідемічним потенціалом, він постійно адаптується з метою збереження. Вірус пробує залишитися назавжди на планеті. Це станеться", - озвучила свої думки медик.

Виноград висловила припущення, що показники COVID-19 будуть з часом знижуватися. У майбутньому він не буде викликати такі важкі форми захворювання і почне не так швидко поширюватися і, можливо, з'явиться сезонність, якої сьогодні немає.

Також Експерт повідомила, що на поширення вірусу має велике значення щільність населення. Відповідно, в містах-мегаполісах інфекція поширюється набагато швидше.