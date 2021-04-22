Епідеміолог розповіла, чому в Україні це не останній локдаун

"Але це статистика не про те, хто захворів, а про тих, кому зробили тест і поставили діагноз. Ми не знаємо, скільки людей загалом хворіють і не звернулися до лікаря. Тому ми бачимо верхівку айсберга. І ця верхівка нам показує, що захворюваність спадає. Але потрібно дивитися ще на рівень госпіталізацій, смертності, це буде доповнювати картину", – зауважує епідеміолог Людмила Мухарська.

Але ситуація може змінитися і статистика піде вгору. Це може статися в середині травня - через два тижні після травневих свят, прогнозує Тетяна Чумаченко, завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету.

"На епідпроцес дуже сильно впливає інтенсивність контактів людей між собою, що впливає на циркуляцію збудника. А скоро свята, якщо вони пройдуть без дотримання протиепідемічних правил, то через тиждень ми знову побачимо зростання захворюваності. Сподіваюся, що люди все-таки будуть дотримуватися дистанції, носити маску, а всі обряди будуть на відкритому повітрі. Від цього буде багато залежати. Так, зараз ми бачимо, що число випадків знизилося. Але як тільки ми все відкриємо, знімемо маски, припинимо дотримуватися правил, то знову піде хвиля. Вірус нікуди не подівся", - сказала Чумаченко.

Це не останній карантин

Епідеміолог Катерина Сояк вважає, що поки країна не провакцинує більшість населення - карантини вводитимуть.

"Вакцинація просувається дуже повільно, і прищеплюють тільки людей з груп ризику. Тому ми виживаємо за рахунок карантинних заходів. Поки країна не досягне нормальних темпів вакцинації, у нас будуть вводити карантини", - зазначає Катерина Сояк.