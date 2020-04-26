Епідеміолог розповів, коли розпочнеться друга хвиля коронавірусу в Україні

Друга хвиля коронавірусу 2020, на думку вчених, настане взимку. Повідомляється, що вона може спричинити за собою більш жахливі наслідки, ніж перша. Пов'язано це з тим, що паралельно всі почнуть хворіти грипом. Про це повідомив епідеміолог Володимир Курпіта в програмі "Ранок з Україною".

За прогнозами медиків, в Україні можлива не тільки друга, але навіть третя хвиля заражень COVID-19. Найімовірніше, це станеться восени, коли почнеться новий сезон гострих респіраторних захворювань.

До речі, епідемія грипу почнеться приблизно в той же період. Цим гострим інфекційним захворюванням щорічно заражаються майже 5 мільйонів чоловік у всьому світі, і близько чверті мільйона - помирають. В деякій мірі це пов'язано з тим, що організм людини не встигає підготуватися до штаму нового сезону.

"На думку вчених, під час першої хвилі, може перехворіти тільки 5% населення. В Україні ця цифра становить 1,8 мільйона осіб. Влітку, швидше за все, передача вірусу не зникне, ми будемо продовжувати реєструвати поодинокі випадки, а восени, коли ми почнемо проводити більше часу в приміщеннях, кількість контактів між людьми зросте, що й буде початком другої хвилі", - повідомив епідеміолог.

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