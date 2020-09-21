Епідеміолог пояснила, чому в Україні зростає захворюваність на коронавірус

В Україні щодня фіксується від двох до трьох тисяч нових випадків захворювання коронавірусом. На цей момент в країні активних хворих вже близько 100 тисяч людей. Лікар-епідеміолог з Національної експертної групи з інфекційного контролю Катерина Сояк розповіла, чому в Україні зростає кількість хворих.

Вона зазначила, що рівень захворюваності став вище, а разом з тим розширилося коло контактних осіб. Однак цей процес був прогнозованим для фахівців.

"Ми бачимо зростання захворюваності, це факт. З одного боку, це досить прогнозований епідпроцес, який складно в один день зупинити. Вищий рівень захворюваності, відповідно, ширше коло контактних людей, серед них нові випадки захворювання, і так далі. Сьогодні залишається лише працювати з контактними людьми та дотримуватись карантинних заходів, яких ми насправді не дотримуємося. У суспільстві послабилося відчуття, що це необхідно і важливо. Навіть сьогодні в транспорті я їхала і чула коментарі, що пора знімати ці маски, вони всім набридли", - розповіла Сояк у коментарі каналу "Україна 24".

Вона додала, що поширення захворювання залежить від самих людей і кожен українець може прийняти заходи, щоб знизити ризик зараження.

"Кожна людина може прийняти ті заходи, які від нього залежать. Якщо людині, повідомили, що вона була у контакті з тим, хто захворів, вона повинна дотримуватися самоізоляції, перебувати вдома, звернутися до сімейного лікаря і не виходити на вулицю, на роботу і так далі. Але я думаю, що у зв'язку з багатьма факторами з цим є певні труднощі. Напевно, потрібен більший контроль з боку виконавчих органів. Після того, як чоловік отримав негативний тест, не вважається заразним, оскільки в його верхніх дихальних шляхах немає РНК вірусу. Він може спокійно виходити на роботу, на вулицю і куди ще треба", - пояснила фахівець.

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