Епідеміолог пояснила, чому колективний імунітет в Україні - не привід знімати маски

Вона звернула увагу, що мутації вірусу тривають, і медики не знають, які генотипи циркулюють зараз, і які можуть бути.

"Ми маємо справу з таким непрогнозованим вірусом, що краще там, де є високий ризик зараження, маску мати" - зазначила Виноград.

Місцями підвищеного ризику зараження коронавірусом є, зокрема, громадський транспорт та закриті приміщення.

За словами епідеміолога, "досить потужний і хороший" імунітет в Україні дозволяє говорити, що в нашій країні "не може бути такого масового і важкого ураження населення", як в деяких інших державах Заходу.

Виноград також розповіла, що імунітет, який виробляється після одужання від COVID-19, є значно більш компетентним, ніж отриманий після щеплення. Він здатний захистити від важкого перебігу хвороби, а також, ймовірно, від повторного зараження.

Однак важливо розуміти, що масова вакцинація є необхідною для перемоги над коронавірусом, адже залишаються невідомими перебіги захворюваності на нові штами коронавірусу.

Епідеміолог також додала, що в Японії виник новий штам коронавірусу, зміна "британського" варіанту. І в Країні висхідного сонця через це виникла велика проблема.