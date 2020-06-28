ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Епідеміолог пояснив, чому українці не хочуть носити маски: це неможливо

STYLERКоронавірус    28.06.2020 - 09:39
Епідеміолог пояснив, чому українці не хочуть носити маски: це неможливо
Коронавірус 2020 (фото: УНІАН)

Влітку з-за високої температури носити маску вкрай важко

Коронавірус 2020 зобов'язує дотримуватися певних правил у громадських місцях. Однак на даний момент люди почали забувати про дистанцію та захисні маски.

Носити маску просто неможливо через високу температуру повітря. За словами експерта, в таку спеку в маршрутках зовсім нічим дихати. Про це епідеміолог Андрій Александрін розповів виданню "Апостроф".

"Якщо б у транспорті була нормальна вентиляція з охолодженням, у людей була можливість одягати маску. А якщо зараз на вулиці +35 градусів, а в маршрутці +40, то жодна здорова людина не витримає в масці", - сказав епідеміолог.

Фахівець вважає, що вимагати від людей дотримуватися міжнародних протиепідемічних стандартів на даному етапі - неправильно. Тому що для початку необхідно створити комфортні умови для їх виконання.

"Потрібно було провести нормальну комунікаційну кампанію, пояснити, що на вулиці маску носити не треба, слід тримати фізичну дистанцію; у приміщенні треба надягати маску і робити це правильно", - прокоментував Александрін.

Також не варто забувати про гігієну рук, яка є однією з найбільш важливих заходів для запобігання інфекцій. Руки слід мити ретельно, не менше 15 секунд. Якщо мила немає, можна скористатися антисептиком.

Нагадаємо, коли з'явиться вакцина від COVID-19 в Україні.

Ми писали, що експерти назвали епіцентри COVID-19 в Україні.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Коронавірус
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся