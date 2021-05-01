Епідеміолог звернулася до українців перед Великоднем: "головна заповідь - не убий"

Завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету звернула увагу на рішення влади про ослаблення карантину, але "зняли обмеження на папері, а людина не має права знімати обмеження з себе".

"Той, хто інфікований, не має права заразити нікого навколо себе - ані рідних, ані когось поруч, ані вийти з дому. І головна заповідь - не убий", - сказала Виноград.

Епідеміолог хоче, щоб "у таке світле свято цю заповідь згадала кожна людина і її дотримувалася".

Вона також зазначила, що не очікує масових походів у храми для освячення пасок, позаяк багато громадян розуміють небезпеку коронавірусу.

"Я не думаю, що всі підуть до церкви, тому що багато хто має вже біду в хаті, або поруч", - говорить Виноград.

Епідеміолог наголосила, що люди самі в першу чергу відповідальні за своє здоров'я, й про заходи профілактики та карантинні правила усіх інформували давно.

"Я впевнена в тому, що кожна людина відповідає за своє життя. Можна сказати, що президент відповідає, або Верховна Рада, або міністри. Ні. Кожна людина відповідає. Вона (влада) мала б відповідати, якби вона кожній людині не сказала: носіть маски, тримайте дистанцію, не ходіть там, де багато людей, бережіть свою стареньку маму, бабусю, і візьміть на себе клопоти, щоб вони взагалі з хати не виходили... Кожна людина про це почула... Кожен відповідає за своє життя і за свою сім'ю", - сказала доктор медичних наук.

Як повідомлялося, раніше експерти оцінили, як Великдень може вплинути на епідемію COVID-19 в Україні.

Також ми писали про те, що голова МОЗ Максим Степанов попередив українців про наступну хвилю COVID-19, і розповів, коли вона буде.

Нагадаємо, у минулому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" колишній телеведучий Роман Мідний, який минулого року повернувся до рідного Донецька, розповів про настрої місцевих жителів, про їхнє ставлення до війни з Україною, рівень життя і пропаганду.



Також Сергій Притула висловився про ситуацію на сході країни та настрої українців через провокації РФ на кордоні України.



Крім того, у минулому випуску програми Шустера експерти розбиралися, чому молодь зі сходу більше хоче емігрувати до інших країн, ніж молодь із заходу?



А ще перший президент України Леонід Кравчук розповів правду про відношення РФ до України.



Звісно ж, не обійшлося і без суперечок у прямому ефірі. Одна з них - між Сергієм Притулою і Юрієм Бойком.