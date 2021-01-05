Епідеміолог про локдаун з 8 січня: я б радила обмеження

В Україні планується введення локдауну з 8 по 24 січня. Однак є інформація про те, що дати посилення карантину можуть переглянути та змінити. Основною причиною для цього вказується на те, що кількість інфікованих коронавірусом знижується вже кілька тижнів поспіль.

Епідеміолог Ірина Колеснікова висловила думку, що вводити локдаун з 8 січня потрібно обов'язково. Про це вона розповіла в ефірі каналу "Україна 24" і назвала головні причини.

"Я вважаю, що зараз статистичні дані досить ілюзорні, тому що з нового року не функціонують мобільні бригади, які по квартирах відбирали у хворих зразки для дослідження на коронавірус... Далеко не скрізь є можливість для забору матеріалу, наприклад, у селах у фельдшерсько-акушерських пунктах приміщення складається з однієї кімнати", - зазначила медик.

Вона додала, що на епідеміологічну ситуацію в країні можуть також вплинути й свята, які тривають і попереду на українців чекають тривалі вихідні на Різдво.

"Другий момент – те, що свята у нас ще тривають. Думаю, що буде ще більше відвідувань родичів і святкових застіль, тому що традиційно наше Різдво ми святкуємо так, як звикли. І тут дуже важливо дотримуватися протиепідемічних заходів. Я б радила все-таки обмежитися телефонним дзвінком, або, якщо все ж таки приїхали до батьків, запропонувати їм прогулятися по вулиці, а не сидіти в приміщенні за столом", - порекомендувала Колеснікова.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Степанов зробив важливу заяву про роботу супермаркетів з 8 січня.

А також розповідали про те, що глава МОЗ розповів, що робити українцям з симптомами ГРВІ, яким відмовляють у проведенні тестів на COVID-19.