RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Епідеміолог дав сумний прогноз про новий спалах COVID-19 в Україні: ситуація буде як у Росії

Автор: Володимир Костирін

В Україні вакцинація населення від коронавірусу має низьке охоплення груп ризику і залишається за кількістю на низькому рівні, що може призвести до досить тяжких наслідків при новому спалаху COVID-19, зокрема через варіант "Дельта", вважає керівник національної експертної групи з інфекційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін.

Про це медик висловився в ефірі програми "Сьогодні ввечері" на каналі "Україна 24".

Він зазначив, що в Україні при такому спалаху вірогідний високий рівень госпіталізації та смертності, як це фіксується в РФ.

Епідеміолог звернув увагу, що щеплення від коронавірусу отримали трохи більше ніж 17% українців у віці 60+, які входять до групи ризику.

"Це критично мало, тому що з приходом "Дельти", скоро ми очікуємо спалах в країні", - заявив Александрін.

Експерт звернув увагу, що в цілому в Україні спостерігається "дуже низьке охоплення" цих груп ризику, яких повинні були вже вакцинувати на сьогодні.

Така ситуація загрожує в разі стрибка рівня нових заражень привести до значного збільшення госпіталізацій, а також зростання числа летальних випадків.

"Трохи пізніше ми побачимо ситуацію, як, наприклад, в Росії, коли низьке охоплення вакцинопрофілактики населення, особливо груп ризику - ми будемо бачити високий рівень госпіталізації, смертності", - сказав інфекціоніст.

Нагадаємо, раніше епідеміолог заявив, що в Україні значно знизилася захворюваність на коронавірус, але завершилася не хвиля COVID-19, а її третій пік.

Також ми писали про те, що експерти прогнозують введення нового карантину в Україні вже восени.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус