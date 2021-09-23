Епатажна українська ведуча розповіла про трагедію, яка перевернула її життя

За словами моделі, продюсера і фотографа, смерть дизайнера Сергія Єрмакова у віці 48 років, який був близьким другом Світлани, стала для неї дуже сильним ударом.

"Це більше ніж друг, розумієш? Коли він пішов, зникла якась частина мене. Тому що я трималася за те "Світське життя", за "Вольності Вольнової", за щось ще. Пішов Сергій, я зрозуміла, що починається новий етап мого життя. І я дуже важко це пережила", - розповіла ведуча.

Вольнова зізналася, що після смерті товариша їй було так складно, і "здавалося, що я втратила частину себе".

"Моє минуле життя пішло. Мені навіть соромно зізнаватися, але смерть Єрмакова я переживала на рівні зі смертю свого батька. А в якийсь момент навіть більше", - зазначила вона.

Як розповіла Вольнова, потім її просто перестали брати на українські телеканали, хоча і надходили такі пропозиції.

"Мене ніхто нікуди не брав. На мене була заборона всюди. Я не знаю, яка причина", - каже Світлана.

Також саме їй спочатку пропонували стати ведучою відомої передачі замість Ольги Фреймут, але знову - потім на каналі надійшла відмова: "Там сказали: "Вольнова? Та ніколи в житті".

Також Світлана розповіла і про запрошення працювати на ТБ у США, але цьому завадили проблеми з мовою.

Світська левиця поділилася історією, як познайомилася зі своїм другим чоловіком Річардом зі Штатів.

"Це подруга відправила мої модельні фото і листувалася замість мене певний час. Тому що я говорила французькою, але не говорила англійською. Коли вона мені сказала: "Річард приїжджає завтра", і ми поїхали зустрічати його, я у неї запитала - хто це взагалі такий?" - згадує ситуацію Вольнова.

Знаменитість додала, що хоча при зустрічі чоловік зрозумів, що насправді з ним листувалася інша дівчина, але все одно вирішив продовжити спілкування.

Вольнова додала, що досі вдячна своїй подрузі за таке знайомство.

Відео: Світлана Вольнова розповіла, що змінило її життя