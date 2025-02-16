Эндокринологи рассказали об инъекциях для похудения и в каких случаях их назначают

Какие есть инъекции для снижения веса

По словам эндокринолога Олеси Пидмурняк, на сегодня достаточно изучен в клинических исследованиях Ozempic, который содержит действующее вещество семаглутид. Он влияет на один рецептор GLP-1 (глюкагоноподобный пептид 1) и снижение веса произойдет на 15% в течение года.

Тогда как Mounjaro содержит действующее вещество тирзепатид и он имеет влияние на два рецептора - как на глюкагоноподобный пептид 1, так и на глюкозозависимый инусулинотропный пептид. И снижение веса произойдет до 20% в течение года.

Важно, что для назначения этих препаратов есть определенные показания. Первоначально - это сахарный диабет 2 типа и ожирение. Данные препараты хорошо регулируют глюкозоцентрический контроль, уровень гликемии, снижение уровня гликированного гемоглобина, влияние на липидный спектр, на инсулинорезистентность

Однако, люди, которые имеют индекс массы тела ниже 27 единиц измерения, запрещено применять такие препараты. Их могут назначать, когда индекс массы тела достигает 30 и есть определенные сопутствующие заболевания.

"Снижать вес - это не только введение инъекционных препаратов, это высокая ваша мотивация, регулярная физическая активность и сбалансированное питание", - добавила медик.

Какие побочные эффекты могут возникнуть

По словам эндокринолога и диетолога Натальи Самойленко, у каждого препарата есть свое назначение, противопоказания и побочные действия.

Инъекции для потери веса чаще всего назначают, если есть диабет 2 типа и ожирение. Людям с нормальным весом такие препараты не назначают, ведь чаще всего именно у них будут такие осложнения.

Могут возникнуть такие побочные эффекты:

тошнота, рвота, диарея и слабость.

более серьезные риски: панкреатит, проблемы с желчным пузырем, риск опухолей щитовидной железы

После прекращения приема аппетит может резко возрасти, что часто приводит к возвращению веса или даже его увеличению.

"Инъекции для похудения - это не волшебная пилюля", - добавила эксперт.

К тому же важно быть осторожными, ведь в интернете можно найти много подделок и нелегальных поставщиков - это огромный риск для здоровья.