Эндокринолог назвала лекарства, которые приводят к увеличению веса и снижению либидо

Антидепрессанты помогают миллионам людей бороться с депрессией, но многие замечают изменение веса после начала лечения. Почему это происходит и как предотвратить это?
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
По словам врача, почти ежедневно приходят на прием пациенты, нуждающиеся в лечении антидепрессантами. Эти препараты по-разному влияют на набор веса. В частности, это может быть небольшое увеличение, условно до 2 килограммов, но не до 20.
Если человек имеет депрессивное расстройство, то он заедает все свои проблемы, ему хочется вкусненького, чтобы получить удовольствие. Таким заеданием у него увеличивается вес.
Антидепрессанты также часто влияют на вес, либидо и щитовидную железу.
Когда человек страдает от душевной боли и мук депрессии, то лечение антидепрессантами - это действенный метод облегчения состояния пациента.
Врач отметила, что антидепрессанты улучшают эмоциональное состояние благодаря влиянию на уровень нейромедиаторов (серотонин и норадреналин). Однако, существуют определенные побочные действия препаратов.
Щитовидная железа
Антидепрессанты не оказывают выраженного негативного влияния на гормоны, возможно лишь снижение Т4 свободного без повышения ТТГ, но все это - в пределах нормы.
Набор веса
Есть препараты, которые могут привести к увеличению веса (+2 кг), впрочем, есть и такие, которые абсолютно не влияют на вес.
Либидо
Депрессия сама по себе может выступать антагонистом либидо. Однако если вы проходите медикаментозное лечение и замечаете снижение либидо, важно выяснить, является ли причиной сексуальной дисфункции непосредственно диагноз или антидепрессант, который вы принимаете.
Важно понимать, что принимать антидепрессанты - это абсолютно нормально и совсем не стыдно. Главное - прислушиваться к врачу и своему организму.
Антидепрессанты могут взаимодействовать со многими веществами, что может снижать их эффективность или вызывать опасные побочные эффекты. Вот основные вещи, с которыми их не стоит сочетать:
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