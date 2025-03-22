Эндокринолог назвала лекарства, которые приводят к увеличению веса и снижению либидо

Антидепрессанты помогают миллионам людей бороться с депрессией, но многие замечают изменение веса после начала лечения. Почему это происходит и как предотвратить это?

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.

Как антидепрессанты влияют на набор веса

По словам врача, почти ежедневно приходят на прием пациенты, нуждающиеся в лечении антидепрессантами. Эти препараты по-разному влияют на набор веса. В частности, это может быть небольшое увеличение, условно до 2 килограммов, но не до 20.

Если человек имеет депрессивное расстройство, то он заедает все свои проблемы, ему хочется вкусненького, чтобы получить удовольствие. Таким заеданием у него увеличивается вес.

Антидепрессанты также часто влияют на вес, либидо и щитовидную железу.



Когда человек страдает от душевной боли и мук депрессии, то лечение антидепрессантами - это действенный метод облегчения состояния пациента.

Побочные действия антидепрессантов

Врач отметила, что антидепрессанты улучшают эмоциональное состояние благодаря влиянию на уровень нейромедиаторов (серотонин и норадреналин). Однако, существуют определенные побочные действия препаратов.

Щитовидная железа

Антидепрессанты не оказывают выраженного негативного влияния на гормоны, возможно лишь снижение Т4 свободного без повышения ТТГ, но все это - в пределах нормы.

Набор веса

Есть препараты, которые могут привести к увеличению веса (+2 кг), впрочем, есть и такие, которые абсолютно не влияют на вес.

Либидо

Депрессия сама по себе может выступать антагонистом либидо. Однако если вы проходите медикаментозное лечение и замечаете снижение либидо, важно выяснить, является ли причиной сексуальной дисфункции непосредственно диагноз или антидепрессант, который вы принимаете.

Важно понимать, что принимать антидепрессанты - это абсолютно нормально и совсем не стыдно. Главное - прислушиваться к врачу и своему организму.

С чем нельзя сочетать антидепрессанты

Антидепрессанты могут взаимодействовать со многими веществами, что может снижать их эффективность или вызывать опасные побочные эффекты. Вот основные вещи, с которыми их не стоит сочетать:

алкоголь - может усиливать седативный эффект и увеличивать риск побочных реакций

другие лекарства для ЦНС (седативные, снотворные, антипсихотики) - могут вызывать чрезмерную сонливость и угнетение дыхания

препараты от мигрени - повышают риск серотонинового синдрома

препараты для похудения или стимуляторы - могут вызвать повышенное давление и проблемы с сердцем

зверобой - природный антидепрессант, который может вызвать опасные взаимодействия и серотониновый синдром

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