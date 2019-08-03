Я йому не заздрю: Білик зробила відверту заяву про Зеленского

Знаменита українська співачка Ірина Білик розповіла, що думає про президента України Володимира Зеленського та поділилася своїми думками щодо того, що може очікувати Україну далі. Про це співачка розповіла в одному з інтерв'ю для росЗМІ.

Ірина Білик стверджує, що Зеленський помирить Росію з Україною. За її словами, багато людей сподіваються на це і тому голосують за "Партію Зе". "Всі хочуть бачити нових людей у владі і саме з ними пов'язують свої надії", - заявила співачка.

Також артистка зазначила, що знайома з Володимиром Зеленським особисто, оскільки не раз працювала з ним в різних програмах. На той момент Білик навіть не припускала, що артист буде керувати країною.

Володимир Зеленський (фото: РБК-Україна)

"Я йому не заздрю - уявляєте, яке це навантаження?! Шкодую навіть його в душі, тому що бути президентом - важка робота. Без сім'ї, без вихідних", - поділилася Білик.

Раніше Ірина Білик показала пристрасний поцілунок із Наталею Могилевською. Підписники були шоковані, проте зазначили, що дуже чекають дует двох талановитих виконавців.

Нагадаємо, що 49-річна Ірина Білик відверто поміркувала про любов до себе та прийняття свого тіла, якого б воно не було розміру.

Також заміжня Ірина Білик несподівано зізналася в любові до іншого чоловіка.