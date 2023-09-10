Эмоциональное и психологическое истощение. Эксперт назвал симптомы выгорания из-за войны

Постоянное состояние стресса, отсутствие нормального сна, перегрузка эмоциями и информацией из-за войны - это фактически ежедневная картина каждого украинца. И если первые месяцы почти все держались на адреналине, то за полтора года у многих появилась истощенность, усталость и проблемы с эмоциями.
Что такое эмоциональное и психологическое истощение, как спасти ситуацию и свое состояние Styler поговорил с научным сотрудником Лаборатории психологии общения Института социальной и политической психологии НАПН Украины Алиной Мельник.
Истощение, или состояние более известное психологам и ученым как "беспомощность", - это психологическое состояние, возникающее вследствие длительного интенсивного стресса или перегрузки.
Конечно, последние 1,5 года военных действий в нашей стране, это состояние характеризуется усталостью, эмоциональны истощением, пониженной продуктивностью и общей потерей интереса и мотивации.
С точки зрения психологии, истощение может быть рассмотрено как реакция организма на чрезмерный стресс или неуравновешенность между нагрузкой и ресурсами для его преодоления. Ни у кого их нас нет стабильности.
Днем надо на работу, а ночью можно полночи просидеть в убежище. К сожалению, такое состояние является следствием длительной работы без нормального отдыха, чрезмерного использования эмоциональных ресурсов, недостаточного сна или неспособности эффективно управлять стрессом.
Вы можете его заметить по следующим признакам:
Лечение истощения обычно включает в себя изменения в образе жизни, отдых, психотерапию и возможно лечение лекарствами (при необходимости).
Если человек испытывает перечисленные проявления, важно обратиться к профессиональному психологу или психиатру для оценки и разработки индивидуального плана лечения.
Каждый из нас в результате повседневности сталкивается со значительными психологическими вызовами и истощением. Это может быть очень сложной и наполненной тревогой ситуацией, поэтому перечислю некоторые основные аспекты, которые могут влиять на психологическое состояние людей в условиях войны:
1. Люди могут быть свидетелями насилия, гибели близких членов семьи или детей, а также переживать непрерывный стресс из-за угрозы жизни и имуществу. Это может вызвать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и другие психологические проблемы.
2. Постоянный страх или тревожность (впоследствии трансформирующаяся в панические атаки) за собственную безопасность и безопасность близких может вызвать тревожность и панический страх, что делает повседневное функционирование очень тяжелым. Напряжение может привести к постоянному стрессу, который определяется истощением, бессонницей и снижением жизненного оптимизма.
3. В результате военного конфликта происходит разделение семей, перемещение и утрата контакта с близкими, что может вызвать чувство одиночества и отчуждения.
4. Война может уничтожить экономику определенного региона, приводя к финансовым проблемам и потере рабочих мест. Это может привести к страху будущего и экономической нестабильности.
5. Родители могут очень волноваться за безопасность своих детей и трудно справляться с тем, что постоянные сирены и обстрелы влияют на их развитие и психическое здоровье.
Важно уделять особое внимание своему психическому здоровью и делать все возможное для предотвращения психологических проблем. Вот некоторые практические советы:
Запомните, что важно следить за своим психическим здоровьем и стараться принимать меры по предотвращению психологических проблем, даже в самых сложных условиях.
Напомним, ранее мы писали, что психиатр назвал, что больше всего истощает украинцев во время войны.
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