Эмоциональное и психологическое истощение. Эксперт назвал симптомы выгорания из-за войны

Что такое истощение и какие у него признаки

Истощение, или состояние более известное психологам и ученым как "беспомощность", - это психологическое состояние, возникающее вследствие длительного интенсивного стресса или перегрузки.

Конечно, последние 1,5 года военных действий в нашей стране, это состояние характеризуется усталостью, эмоциональны истощением, пониженной продуктивностью и общей потерей интереса и мотивации.

С точки зрения психологии, истощение может быть рассмотрено как реакция организма на чрезмерный стресс или неуравновешенность между нагрузкой и ресурсами для его преодоления. Ни у кого их нас нет стабильности.

Днем надо на работу, а ночью можно полночи просидеть в убежище. К сожалению, такое состояние является следствием длительной работы без нормального отдыха, чрезмерного использования эмоциональных ресурсов, недостаточного сна или неспособности эффективно управлять стрессом.

Вы можете его заметить по следующим признакам:

Физическая усталость, неспособность к восстановлению сил

Эмоциональная истощенность, включая депрессию, тревожность и раздражение

Снижение производительности и концентрации внимания

Утрата интереса и удовольствия от работы или других активностей

Повышенная уязвимость к физическим и психическим болезням

Есть ли возможность избавиться от этого состояния, ведь война еще продолжается

Лечение истощения обычно включает в себя изменения в образе жизни, отдых, психотерапию и возможно лечение лекарствами (при необходимости).

Если человек испытывает перечисленные проявления, важно обратиться к профессиональному психологу или психиатру для оценки и разработки индивидуального плана лечения.

Каждый из нас в результате повседневности сталкивается со значительными психологическими вызовами и истощением. Это может быть очень сложной и наполненной тревогой ситуацией, поэтому перечислю некоторые основные аспекты, которые могут влиять на психологическое состояние людей в условиях войны:

1. Люди могут быть свидетелями насилия, гибели близких членов семьи или детей, а также переживать непрерывный стресс из-за угрозы жизни и имуществу. Это может вызвать посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) и другие психологические проблемы.

2. Постоянный страх или тревожность (впоследствии трансформирующаяся в панические атаки) за собственную безопасность и безопасность близких может вызвать тревожность и панический страх, что делает повседневное функционирование очень тяжелым. Напряжение может привести к постоянному стрессу, который определяется истощением, бессонницей и снижением жизненного оптимизма.

3. В результате военного конфликта происходит разделение семей, перемещение и утрата контакта с близкими, что может вызвать чувство одиночества и отчуждения.

4. Война может уничтожить экономику определенного региона, приводя к финансовым проблемам и потере рабочих мест. Это может привести к страху будущего и экономической нестабильности.

5. Родители могут очень волноваться за безопасность своих детей и трудно справляться с тем, что постоянные сирены и обстрелы влияют на их развитие и психическое здоровье.

Что можно сделать для улучшения своего состояния

Важно уделять особое внимание своему психическому здоровью и делать все возможное для предотвращения психологических проблем. Вот некоторые практические советы:

Постарайтесь соблюдать регулярный график сна и еды, потому что недостаточный сон и неправильное питание могут ухудшить психологическое состояние.

Регулярная физическая активность может помочь снизить стресс и повысить настроение, Ваши короткие прогулки или упражнения могут быть очень полезными.

Научитесь эффективно управлять стрессом, используя техники релаксации, дыхательные упражнения, медитацию или йогу. Пока в бесплатном доступе изложены все эти упражнения, но все эти методы реально и эффективно могут помочь снизить тревожность.

Сохраняйте контакт с семьей и друзьями или теми, кто для вас важен. Разговаривайте с ними о своих чувствах и опыте. Открытое общение может способствовать снятию напряжения. Сообщество и взаимная помощь могут быть очень полезны.

Узнайте больше о возможных ресурсах психологической поддержки в вашем регионе. Зная, где обращаться в случае необходимости, вы можете поскорее получить помощь.

Поддерживайте других в ваших сообществах, совместно ищите решения для решения общих проблем.

Если у вас есть дети, старайтесь создать безопасную и стабильную атмосферу, то есть обсуждайте их чувства и страхи, а также отводите время для игры и развлечений.

Будьте внимательны к себе (к своим эмоциям и мыслям), если вы чувствуете, что не можете справляться со стрессом самостоятельно, не стесняйтесь обращаться за профессиональной психологической поддержкой.

Запомните, что важно следить за своим психическим здоровьем и стараться принимать меры по предотвращению психологических проблем, даже в самых сложных условиях.