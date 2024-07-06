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Эмилия Кларк испугала сеть экстремальным похудением. Как изменилась звезда "Игры Престолов"

Эмилия Кларк (скриншот)
Автор: Полина Иваненко

Звезда сериала "Игра Престолов" Эмилия Кларк, которая сыграла Дейнерис Таргариен, встревожила фантов. Актриса не смогла скрыть, что сильно похудела.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост в Instagram Кларк.

Как изменилась актриса

Так, звезда поделилась несколькими "свежими" кадрами. На них Кларк позирует в черном платье с открытыми плечами. Актриса примерила скромный, но очень эффектный образ.

Она не делала яркий макияж, выбрав естественность. А волосы актриса просто выровняла.

На фото можно заметить, что Кларк сильно похудела. 37-летняя актриса и до этого была стройной, а теперь стала еще "подтянутее".

 

Как реагирует сеть

В комментариях под новыми фото фанаты пишут, что экстремальное похудение Кларк заставляет их беспокоится о ее здоровье. По мнению юзеров, актриса слишком увлеклась. Также пользователи пишут:

  • "Не худейте, Эмилия!"
  • "С вами все окей?"
  • "Эмилия стала слишком худой? Стоит ли нам волноваться? Хочу, чтобы она была счастливой и здоровой"
  • "Красавица! Но будьте осторожны со своим телом - вы слишком худая"
  • "Вы больны?".

Эмилия Кларк до похудения - как выглядела звезда

Еще несколько лет назад актриса была совсем другой. У нее был не такой стиль, а скулы - не настолько выраженными.

Кларк до похудения (фото: instagram.com/emilia_clarke)

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