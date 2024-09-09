Елизавету II перед смертью мучала "страшная боль": королевский эксперт поведал малоизвестные детали

Подробности

По словам Омида, король Чарльз - тогда принц Уэльский - был готов заменить свою мать, и королевские помощники даже, как сообщается, поощряли покойную королеву передать некоторые из ее значимых последних обязанностей сыну, учитывая проблемы со здоровьем, с которыми она столкнулась.

Но, несмотря на помощь, которую она имела, бывший монарх отказался от этих предложений, ставя свой долг выше личного комфорта до конца своей жизни, - утверждает королевский эксперт в своей фантастической книге "Эндшпиль".

Король Чарльз III с Елизаветой II (фото: instagram.com/theroyalfamily)

Автор рассказал, что когда Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра, а Лиз Трасс заняла его место, королевские помощники предложили Чарльзу пригласить Трасс сформировать новое правительство, учитывая "страшную боль", которую испытывала покойная королева.

Однако, как пишет Скоби, покойная королева "дерзко" отказалась от этого предложения, демонстрируя свою внутреннюю преданность своим обязанностям монарха.

Встречи состоялись в Балморале, так что королеве не пришлось ехать в Лондон лишь за два дня до смерти.

"Обеспокоенные придворные сказали монарху, что ей лучше позволить принцу Чарльзу выполнить задание вместо нее", - написал Скоби.

Елизавета II (фото: instagram.com/theroyalfamily)

"В конце концов, наследник уже заступался за свою мать во время открытия парламента через четыре месяца. Но это была одна из обязанностей, от которой королева - несмотря на тяжелую боль, которую она испытывала наедине - не отступала бы. "Это моя работа", - говорила она помощникам.

Напомним, 8 сентября 2024 года исполнилось два года со дня смерти королевы Елизаветы II - монарха, которая правила Великобританией дольше всех в истории.