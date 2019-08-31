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Єлизаветі II загрожує страта: шокуючі подробиці

STYLERПерсони    31.08.2019 - 08:54
Єлизаветі II загрожує страта: шокуючі подробиці
Королева Єлизавета II (Getty Images)

Британську королеву можуть чекати неприємності

Королева Єлизавета II може бути страчена через невдало прийняте рішення. Таку заяву зробила опозиція, повідомив активіст Рахім Касам на своєму сайті.

Вчора Борис Джонсон оголосив про припинення роботи парламенту Великобританії до 14 жовтня. Прем'єр-міністр пояснив це необхідністю прийняття нового законодавства. Пізніше в той же день королева схвалила це рішення.

Вороги Джонсона звинуватили його у спробі таким чином перешкодити Палаті громад заблокувати вихід країни із Європейського союзу без угоди.
А ось засновниця організації Best for Britain Наомі Сміт вважає, що таке рішення прем'єра є актом тиранії.

Єлизаветі II загрожує страта: шокуючі подробиціКоролева Єлизавета II (Getty Images)

"Королеві варто пам'ятати, що історія не дуже доброзичлива до монархів, які сприяють припиненню демократії", - додала вона.

На думку Рахіма Кассама, колишнього радника політика Найджел Фарадж, Сміт натякнула Єлизаветі на долю її попередника Карла I, який у 17 столітті був повалений і обезголовлений після тривалих розбіжностей з парламентом.

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