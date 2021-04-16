Єлизавета II вперше після смерті Філіпа вибралася із палацу: з'явилися фото

"Її Величність була сфотографована сьогодні, 16 квітня, вдень, коли вона виїжджала з Віндзорського замку на зеленому "ягуарі". Це перший раз, коли її бачили після смерті Філіпа", - йдеться в повідомленні.

На королеві був капелюх і сонцезахисні окуляри.

"Було видно, як охоронець стоїть по стійці струнко, коли вона направляється у Сади Фрогмор, щоб пройти до своїх улюблених псів", - пише видання.

Фото: Єлизавета II вперше покинула палац після смерті чоловіка (thesun.co.uk)

Повідомляється, що Єлизавета II багато часу проводила з собаками порід коргі і доргі, по кличці Муїк і Фергус, коли Філіп цілий місяць був у лікарні. Домашні улюбленці допомагали підбадьорити Її Величність.

Фото: Єлизавета II виїхала з палацу, щоб вигуляти собак (thesun.co.uk)

Зазначимо, що Єлизавета II після смерті чоловіка вже виконувала офіційні обов'язки. Вона 13 квітня взяла участь в офіційному заході з нагоди відходу Вільяма Піла з поста лорда-камергера при королівському дворі. Але сам палац вона для цього не покидала.