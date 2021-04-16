Єлизавета II вперше після смерті Філіпа вибралася із палацу: з'явилися фото

Єлизавета II вперше з дня смерті принца Філіпа 9 квітня покинула палац. Королева Великобританії вирішила вигуляти собак напередодні похорону, які відбудуться 17 квітня.
Про це повідомляє The Sun.
"Її Величність була сфотографована сьогодні, 16 квітня, вдень, коли вона виїжджала з Віндзорського замку на зеленому "ягуарі". Це перший раз, коли її бачили після смерті Філіпа", - йдеться в повідомленні.
На королеві був капелюх і сонцезахисні окуляри.
"Було видно, як охоронець стоїть по стійці струнко, коли вона направляється у Сади Фрогмор, щоб пройти до своїх улюблених псів", - пише видання.
Фото: Єлизавета II вперше покинула палац після смерті чоловіка (thesun.co.uk)
Повідомляється, що Єлизавета II багато часу проводила з собаками порід коргі і доргі, по кличці Муїк і Фергус, коли Філіп цілий місяць був у лікарні. Домашні улюбленці допомагали підбадьорити Її Величність.
Фото: Єлизавета II виїхала з палацу, щоб вигуляти собак (thesun.co.uk)
Зазначимо, що Єлизавета II після смерті чоловіка вже виконувала офіційні обов'язки. Вона 13 квітня взяла участь в офіційному заході з нагоди відходу Вільяма Піла з поста лорда-камергера при королівському дворі. Але сам палац вона для цього не покидала.
Нагадаємо, що принц Філіп помер у віці 99 років у Віндзорському замку 9 квітня. Останнім часом герцог Единбурзький хворів.
Церемонія похорону чоловіка королеви Єлизавети II відбудеться 17 квітня у Віндзорі, невеликому місті в 35 км від Лондона, де знаходиться літня резиденція англійських монархів.