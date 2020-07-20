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Єлизавета II сильно образила Меган Маркл: що сталося

Понеділок 20 липня 2020 07:28
Єлизавета II сильно образила Меган Маркл: що сталося
Єлизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)
Автор: Роман Мирончук

Між королевою Єлизаветою II і Меган Маркл прірва стає все більше

Меган Маркл і принц Гаррі в березні цього року склали з себе королівські повноваження. Вони не тільки позбулися виконання ряду протокольних обов'язків, але і відмовилися від багатьох пільг, а також деяких королівських традицій. В цьому році в день народження, 4 серпня, Меган Маркл у Вестмінстерському абатстві дзвони дзвеніти не будуть.

Це було особисте розпорядження Єлизавети II. Таким чином королева вирішила позбавити дружину принца Гаррі подібної честі. Хоча зазвичай дзвін дзвонить у день народження кожного зі старших членів британської королівської сім'ї. Про це повідомляє Daily Mail.

Королівський експерт Річард Іден заявив, що таке рішення королеви Єлизавети II здається дуже образливим щодо Меган Маркл, оскільки навіть для принца Ендрю в лютому дзвони все ж прозвучали. Хоча він був причетний до скандальної дружби з педофілом Джеффрі Епштейном і зняв з себе королівські повноваження.

Цікаво, що дзвони будуть дзвеніти ще 15 серпня - в день народження дочки Єлизавети II принцеси Анни. Поки що не зовсім ясно чи залишиться ця традиція з дзвоном у дзвони для принца Гаррі, в якого 15 вересня буде 36-й день народження.

Нагадаємо, Єлизавета II посварилася з принцом Гаррі, бо хотіла, щоб він розлучився з Меган Маркл.

Раніше принц Гаррі зізнався, коли і чому закохався у Меган.

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