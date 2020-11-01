В елітному ресторані Харкова сталася загадкова смерть: озвучені головні версії

У Харкові в ресторані Biani був убитий чоловік. Інцидент стався сьогодні, 1 листопада, о 5:49 у ресторані за адресою Ярослава Мудрого, 21. В заклад зайшов молодий чоловік у віці близько 40 років і почав стріляти. Відвідувачі ресторану посилаючись на протокол поліції, забили стрілка пляшками. Деталі загадкового вбивства – в нашій статті.

За попередньою інформацією, вбитий стрілець - це охоронець одного з народних депутатів. Про це у своєму Telegram написав журналіст Андрій Цаплієнко.

Журналіст зазначив, що у заклад зайшов молодий чоловік у віці близько 40 років і почав стріляти. Відвідувачі ресторану, як зазначив Цаплієнко, посилаючись на протокол поліції, забили стрілка пляшками відвідувачі.

Журналіст додав, що за попередньою інформацією, вбитий стрілець Руслан Смирнов - охоронець одного з народних депутатів. Зазначимо, що повідомлення про стрілянину, де було вказано ім'я загиблого, Цаплієнко видалив через кілька хвилин після публікації.

У Харкові в ресторані Biani вбили стрілка (фото: t.me/Tsaplienko)

Нагадаємо, що раніше у центрі Одеси чоловік убив дівчину-бариста. Мотиви нападу злочинець не розкриває.

Раніше у Харкові напали на журналістів. Група невідомих перешкоджала місцевим журналістам знімати репортаж.

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