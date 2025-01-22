Эликсир похудения? Мандзяк сказал, надо ли украинцам принимать "Оземпик"

Что известно об "Оземпике"

"Оземпик" (Ozempic) - это препарат, который в последнее время приобрел широкую популярность как средство для похудения. Изначально он был разработан для лечения диабета 2 типа.

Препарат является аналогом GLP-1 - гормона, который играет ключевую роль в регуляции уровня глюкозы в крови и аппетита. Это означает, что препарат не только помогает контролировать уровень сахара в крови у диабетиков, но и эффективно подавляет аппетит, что приводит к снижению потребления калорий.

Помогает ли похудеть

По словам эксперта, "Оземпик" - это аналог гормона, который стимулирует выделение поджелудочной железой инсулина. Кроме того, этот гормон снижает аппетит и голод. Это кишечный гормон сытости, поэтому его используют для похудения.

"Я не сторонник использования "Оземпика" большинством людей. То, что "Оземпик" предназначен для лечения диабета, не означает, что его нельзя использовать для снижения массы тела, потому что он имеет как антидиабетическое действие, так и антиожирийное. Но есть проблема", - пояснил тренер.

В частности, этот препарат недешевый. Также люди, которые воспринимают "Оземпик" как "эликсир похудения", полагаются только на него и все. Это приводит к тому, что в крови постоянно повышенный уровень гормона сытости и человек голодает.

В результате здоровая пища становится еще более невкусной и человек начинает есть вредную и потреблять меньше белка.

Как показывают данные, люди, которые худеют на "Оземпике", теряют больше мышечной массы, чем люди, которые теряют вес традиционным методом. Это происходит из-за того, что люди не тренируются, потому что им это не надо.

Необходимо понимать, что если на "Оземпике" вы потеряете значительное количество жира, то снизится уровень гормона сытости, который отвечает за метаболические процессы и желание есть.

Что произойдет после отказа от препарата

После отказа от "Оземпика" резко повысится голод и набор веса.

"Организм увидит, сколько ты потерял жира. Он даст тебе сигнал, что это все будет восстанавливаться в виде повышения аппетита, худшей насыщаемости, тебе надо будет употребить больше пищи, чтобы насытиться", - добавил Мандзяк.

Поэтому при отсутствии конструктивных пищевых привычек, человек 100% наест ту массу, которую потерял.