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Замість салону краси: нутриціолог назвала найсильніший натуральний засіб для омолодження

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Четвер 13 січня 2022 18:01
Замість салону краси: нутриціолог назвала найсильніший натуральний засіб для омолодження Маски працюють зверху, вітграс - зсередини (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Міцний імунітет і здоров'я всіх систем організму йдуть рука об руку з квітучим зовнішнім виглядом.

Тож всім, хто хоче омолодитися, нутриціологи радять робити це "зсередини", за допомогою правильного харчування і натуральних засобів і добавок, а потім вже записуватися в салон.

Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, що вона сама давно застосовує для очищення організму, посилення імунітету, оздоровлення та омолодження сік паростків пшениці, вітграсс.

"Від цього засобу я побачила результат не тільки на собі, але і на синові. Рівно через два тижні такої сокотерапії я отримала купу енергії, а син виходив з усяких "хворобливих перипетій" за два дні", - розповіла Анна.

Замість салону краси: нутриціолог назвала найсильніший натуральний засіб для омолодженняМолодість в склянці (фото: instagram.com/biotorium)

Що таке вітграс

  • Це сік, який отримують з молодих зелених пагонів пшениці, тому в ньому немає глютену (клейковини пшениці), що викликає целіакію. Глютен виникає тільки тоді, коли починають формуватися пшеничні зерна.
  • Сік паростків пшениці має унікальні лікувальні, терапевтичні та оздоровлюючі властивості.
  • Є джерелом хлорофілу, амінокислот, мінералів (мікроелементів), вітамінів (А, В-комплекс, C, D і Е) і ферментів.
  • Він містить магній, калій, залізо, цинк, мідь, селен і тіамін (вітамін B1).
  • Поживні речовини і мінерали в ньому вже розщеплені і готові до негайного надходження в кровотік.
  • Він володіє антиоксидантними, антибактеріальними, протипухлинними та протизапальними властивостями.

Фахівці по здоров'ю рекомендують робити сік зі свіже зірваних зелених паростків пшениці і пити його в кількості від 30 до 60 грамів в день.

Замість салону краси: нутриціолог назвала найсильніший натуральний засіб для омолодження

Освіжить шкіру краще кислот і скрабів (фото: pexels.com)

Чому варто додати вітграсс в свій раціон

  1. Природне збільшення життєвої сили

Вітграсс - це природний тонік, що забезпечує приплив енергії, життєвої сили, у людини завдяки ефективному засвоєнню всіх поживних речовин, що містяться в паростках пшениці.

  1. Джерело амінокислот, які є будівельними блоками білків

Коли ви їсте такі продукти, як яйця і м'ясо, ваш організм повинен витрачати енергію, щоб розщепити їх на амінокислоти перед використанням останніх в якості "цеглинок" при виробництві білка. Але вітграс вже містить безліч амінокислот в такому вигляді, що організму не потрібно витрачати енергію на їх розщеплення.

  1. Допомагає підвищити імунітет, активізує детоксикацію організму, допомагає боротися з ожирінням

Як приймати

Я змішую 2-4 столових ложки соку вітграсу з фруктовим або овочевим соком, виходить смачно і працює краще всяких енергетиків.

Увага, перед застосуванням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.

Раніше нутриціолог назвала несподівану звичну їжу, яка подовжує молодість.

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