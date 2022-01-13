Замість салону краси: нутриціолог назвала найсильніший натуральний засіб для омолодження
Міцний імунітет і здоров'я всіх систем організму йдуть рука об руку з квітучим зовнішнім виглядом.
Тож всім, хто хоче омолодитися, нутриціологи радять робити це "зсередини", за допомогою правильного харчування і натуральних засобів і добавок, а потім вже записуватися в салон.
Нутриціолог Анна Біоторіум у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, що вона сама давно застосовує для очищення організму, посилення імунітету, оздоровлення та омолодження сік паростків пшениці, вітграсс.
"Від цього засобу я побачила результат не тільки на собі, але і на синові. Рівно через два тижні такої сокотерапії я отримала купу енергії, а син виходив з усяких "хворобливих перипетій" за два дні", - розповіла Анна.
Молодість в склянці (фото: instagram.com/biotorium)
Що таке вітграс
- Це сік, який отримують з молодих зелених пагонів пшениці, тому в ньому немає глютену (клейковини пшениці), що викликає целіакію. Глютен виникає тільки тоді, коли починають формуватися пшеничні зерна.
- Сік паростків пшениці має унікальні лікувальні, терапевтичні та оздоровлюючі властивості.
- Є джерелом хлорофілу, амінокислот, мінералів (мікроелементів), вітамінів (А, В-комплекс, C, D і Е) і ферментів.
- Він містить магній, калій, залізо, цинк, мідь, селен і тіамін (вітамін B1).
- Поживні речовини і мінерали в ньому вже розщеплені і готові до негайного надходження в кровотік.
- Він володіє антиоксидантними, антибактеріальними, протипухлинними та протизапальними властивостями.
Фахівці по здоров'ю рекомендують робити сік зі свіже зірваних зелених паростків пшениці і пити його в кількості від 30 до 60 грамів в день.
Освіжить шкіру краще кислот і скрабів (фото: pexels.com)
Чому варто додати вітграсс в свій раціон
- Природне збільшення життєвої сили
Вітграсс - це природний тонік, що забезпечує приплив енергії, життєвої сили, у людини завдяки ефективному засвоєнню всіх поживних речовин, що містяться в паростках пшениці.
- Джерело амінокислот, які є будівельними блоками білків
Коли ви їсте такі продукти, як яйця і м'ясо, ваш організм повинен витрачати енергію, щоб розщепити їх на амінокислоти перед використанням останніх в якості "цеглинок" при виробництві білка. Але вітграс вже містить безліч амінокислот в такому вигляді, що організму не потрібно витрачати енергію на їх розщеплення.
- Допомагає підвищити імунітет, активізує детоксикацію організму, допомагає боротися з ожирінням
Як приймати
Я змішую 2-4 столових ложки соку вітграсу з фруктовим або овочевим соком, виходить смачно і працює краще всяких енергетиків.
Увага, перед застосуванням проконсультуйтеся зі своїм лікарем.
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