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Ектор Хіменес-Браво зробив заяву про свою сексуальну орієнтацію: це краще, ніж швидше одружитися

Автор: Людмила Жукова

Ектор Хіменес-Браво - відомий кулінар колумбійського походження. 49-річний суддя МастерШеф досі не одружений і у багатьох українців це викликає подив. Люди вважають, що Ектору просто не подобаються жінки.

В програмі "Світське життя" колумбієць прокоментував чутки про себе.

Ектору скоро 50

"Я не переживаю з цього приводу. Якщо люди хочуть поговорити про те, що відбувається в моєму ліжку, то це їхня проблема, а не моя. Сім'я, дружина, діти будуть тоді, коли на це буде правильний момент. Це краще, ніж йти швидко одружуватися і народжувати дітей, тому що мені вже 50 років. Ні!"- зазначив він.

14 січня Ектору буде 50 років і він збирається святкувати ювілей. У планах Ектора закотити пишну вечірку і відзначити цей день як слід. За словами кухаря, він відчуває себе на 25 років.

"Багато чоловіків хвилюються через 50-річчя. Я не хвилююся, тому що я щотижня ходжу в спортзал. Я відчуваю себе не на 50, а на 25 років", – зізнався він.

Кухар продовжує епатувати

На своїх сторінках у соцмережах кухар продовжує підігрівати інтерес до своєї персони. Він пише неоднозначні пости, а також публікує відверті фото. Наприклад, такі.

Ектор Хіменес-Браво публікує відверті фото (Instagram)

Як ми раніше писали, Ектор Хіменес-Браво зізнався про драму у своїй родині.

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Эктор Хименес-Браво