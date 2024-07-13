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От экстремального похудения до набора веса: как болезнь сделала самого богатого жениха в мире неузнаваемым

Анант Амбани с женой (фото: instagram.com/mukeshambani304)
Автор: Иванна Пашкевич

В сети активно обсуждают свадьбу сына самого богатого человека Индии. Отец 28-летнего Ананта Амбани потратил на роскошное торжество около 320 миллионов долларов. Общественность и СМИ обратили внимание на то, что за последние несколько лет жених значительно изменился внешне.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает выяснить, что произошло с наследником миллиардного состояния.

Анант всегда был известен своим плотным телосложением. В 2014 году он начал свой путь к стройности.

За примерно 18 месяцев Амбани-младший смог сбросить 106 килограммов, чем удивил общественность.

Тогда его внешность значительно улучшилась. Амбани помогали худеть известный тренер звезд Болливуда и лучшая команда диетологов.

В 2020 году сын самого богатого человека Индии снова начал набирать вес. В СМИ появились слухи, что это произошло из-за хронической астмы, которая серьезно ухудшила его здоровье.

Также еще в 2017 году в прессе писали, что Амбани употребляет большое количество стероидов, что тоже могло повлиять на его физическое состояние.

Анант Амбани с женой (фото: instagram.com/mukeshambani304)

В разговоре с Firstpost основатель Института пищеварения Муффазала Лакдавала предположил, что Амбани, вероятно, пытался снова похудеть проверенными методами, но необратимые процессы в организме уже не позволяли ему достичь результатов.

В сочетании с нездоровым образом жизни это привело к неизбежному набору веса.

Ранее мы рассказывали, что стало с мальчиком, сыгравшим Энакина Скайуокера в "Звездных войнах".

Также узнайте, как изменился актер Чендлер Риггз из "Ходячих мертвецов".

При написании материала использовались следующие источники: Daily Mail, Firstpost.

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