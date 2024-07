От экстремального похудения до набора веса: как болезнь сделала самого богатого жениха в мире неузнаваемым

Анант всегда был известен своим плотным телосложением. В 2014 году он начал свой путь к стройности.

За примерно 18 месяцев Амбани-младший смог сбросить 106 килограммов, чем удивил общественность.

Тогда его внешность значительно улучшилась. Амбани помогали худеть известный тренер звезд Болливуда и лучшая команда диетологов.

Here is how #AnantAmbani , son of India's billionaire couple lost 108 kgs in 18 months https://t.co/Do247aMzwj pic.twitter.com/Vj0M5rctA4 — Индия Samvad (@indiasamvad_) April 10, 2016