Експерти розповіли, чи можна підчепити COVID-19 через рибні страви

Коронавірус і рибні страви (Колаж РБК-Україна)

Експерти спростували міф про те, що коронавірус можна підчепити через рибні страви

Коронавірус в Україні та світі продовжує поширюватися. Багато людей панікують, через те, що на цей момент хвороба маловивчена медиками й немає достатньої кількості даних про те, як ця хвороба передається.

На початку червня в Україні буде дозволена аматорська риболовля, оскільки закінчується нерестова заборона. А це означає, що рибалки вирушать на свої улюблені місця і стануть ловити рибу. Перші випадки зараження COVID-19 були зареєстровані на "Рибному ринку" в місті Ухань, Китай. Експерти з Асоціації риболовів України пояснили, що риба не є переносником коронавірусу і заразитися через їжу неможливо.

Лікарі рекомендують рибу не виключати з раціону, оскільки цей продукт джерело повноцінного білка з величезною кількістю незамінних амінокислот. Її рекомендовано вживання 2-3 рази на тиждень для підвищення імунітету, профілактики запальних захворювань, здоров'я нервової та серцево-судинної систем.

"Вітчизняна риба смачна і корисна, особливо це стосується виловленої в морі. Інша справа, що внутрішні водойми в останні роки через маловоддя забруднюються надміру. А це середовище проживання риби. Тому вона хворіє і може бути заражена гельмінтами. Річкову або озерну рибу необхідно готувати, дотримуючись ретельної термообробки. А ось робити суші, роли, тартари та інші страви з сирої риби смертельно небезпечно", - пояснив голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.

Він зазначив, що через корупцію в рибному відомстві процвітає браконьєрство, а це призводить до того, що великі обсяги нелегальної риби перероблюються та реалізуються "в тіні". При таких обставинах ні про який контроль якості мови бути не може. Тому в останні роки почастішали випадки захворювання смертельно небезпечною хворобою – ботулізмом, важким харчовим отруєнням, викликаним вживанням продуктів, що містять ботулотоксини. Хвороба уражає нервову систему людини. Відрізнити інфіковані ботулізмом продукти від якісних – практично неможливо.

"Найкращий спосіб захистити своє здоров'я - утримуватися від їжі, про якість якої вам нічого не відомо. У зоні ризику – копчена, в'ялена і солона риба", - додали в Асоціації риболов України.

Найчастіше заражену ботулізмом рибу продають з рук, але на жаль, інфікованою може виявитися і та риба, яка потрапляє на ринки та великі супермаркети.

"На жаль, ми сьогодні не можемо говорити про ефективний контроль над виготовленням і реалізацією харчової продукції. До того ж дотепер у нас в країні не вели Сертифікат Походження рибної продукції, документ, який відповідає за легальність товару. Тому споживач не може сьогодні отримати перевіреної інформації про продукцію", - пояснив доктор економічних наук Віталій Скоцик.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що медики дали поради про те, як не заразитися коронавірусом в перукарнях.

Автор: Маруся Щаслива