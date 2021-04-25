Експерти розповіли, які ліки від коронавірусу не потрібно купувати

Киянка Марина Барба перехворіла на коронавірус вдруге. І вона панічно купувала все, що приписували їй лікарі. Їй сказали купити якийсь противірусний препарат. А також вітаміни - C, D і цинк, протизапальні та протиалергічні про всяк випадок.

Але коли вона показала свій рецепт іншому лікарю, то він сказав, що це не допоможе і просто викинуті гроші.

П'ять днів у лікарні дівчині кололи в живіт препарат для розрідження крові. Вдома потрібно було приймати таблетки.

"Один препарат коштує 800 гривень - це дешево. У пачці 28 таблеток, а я випила 10. Просто залишилися, тепер лежать в аптечці", - каже киянка.

Всього на лікування пішла кругла сума.

Ізраїльський лікар-реаніматолог Борис Бриль розповів, чи потрібні були всі ці ліки. Він взагалі дивується, що з сатурацією 95 Марину госпіталізували.

"Ну, а сенс? У лікарні є внутрішньолікарняні інфекції. Немає причин госпіталізації людини з легкою формою, якщо ми говоримо про сатурацію вище 94. Якщо ми говоримо про стабільність свідомості",- зазначив ізраїльський лікар-реаніматолог.

Він також заявив, що противірусні препарати і інтерферони - це взагалі міф. До того ж недешевий.

"Ну, немає такого - противірусні препарати. При СНІДі, при гепатиті. А так - ні. Це все розмови", - говорить Борис Бриль.

У переліку непотрібного і пробіотики, імуноглобуліни та імуностимулятори. Не треба ніяких протиалергічних препаратів, особливо для профілактики. Абсолютно безглуздими ізраїльська медицина вважає вітаміни і БАДи.

Лікар-інфекціоніст Катерина Булавінова розповіла, що спочатку крім жарознижувальних і чаю нічого не потрібно.

"Якщо раптом ви бачите список з восьми-десяти, п'яти, навіть чотирьох лікарських препаратів - вас повинно це здивувати. Ви повинні розпитувати - що є що", - радить Булавінова.

Ще одним дорогим і непотрібним є комп'ютерна томографія легенів.

"Незалежно який відсоток ураження ми побачимо на КТ, оскільки модно обговорювати відсоток ураження легенів, наші клінічні рішення будуть грунтуватися на сатурації в першу чергу. Саме тому КТ не має особливого сенсу", - говорить Катерина Булавінова.