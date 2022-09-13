Експерти назвали популярні напої, які можуть викликати інсульт

Таку харчову добавку використовують мільйони людей як низькокалорійну альтернативу цукру. Однак, все більше досліджень викликають сумніви щодо її впливу на здоров’я.

Вчені кажуть, що їх широко використовують в таких продуктах, як:

Безалкогольні напої;

Випічка;

Консерви;

Молочні продукти.

Також штучно підсолоджені напої пов'язують зі збільшенням ваги, високим кров’яним тиском і запаленням. Також вони можуть викликати серцево-судинні захворювання.

Вчені провели дослідження та оцінили споживання штучних підсолоджувачів з їжею. У експерименті взяли участь 103 3888 учасників.

Загалом 37 відсотків учасників споживали штучні підсолоджувачі, в середньому приблизно 42,46 мг/день. Це дорівнює індивідуальній упаковці столового підсолоджувача або 100 мл дієтичної газованої води.

Протягом 9 років спостереження було зареєстровано понад 1500 випадків серцево-судинних захворювань.

Результати показали, що споживання ацесульфам калію та сукралозу (види підсолоджувачів) було пов’язане з підвищеним ризиком ішемічної хвороби серця.

Професор Марк Уайтлі, провідний консультант з венозної хірургії пояснив, що попри існуючі розбіжності в дослідженнях, слід бути обережним зі штучними підсолоджувачами. Зокрема, найкраще від них взагалі відмовитися.