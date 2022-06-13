Експерти назвали ягоду, яка ефективно спалює небезпечний жир на животі

Як зменшити жир на животі

Зокрема, якщо рівень вісцерального жиру підвищується надто високо, то є ризик серцево-судинних захворювань. Одним із найкращих способів контролю рівня вісцерального жиру є дієта.

Експерти кажуть, що малина ефективно спалює вісцеральний жир.

Малина може спалювати зайвий вісцеральний жир утричі швидше, ніж перець чилі. Причина цього пов’язана з наявністю сполуки, відомої як кетон малини.

Малина може стати корисним дієтичним продуктом для тих, хто хоче позбутися вісцерального жиру та покращити своє здоров’я.

Також крім дієтичних змін, найефективніший спосіб позбутися вісцерального жиру – це вести активний спосіб життя. Фахівці рекомендують займатися фізичними вправами не менше ніж 150 хвилин на тиждень. Тому, чим більше вправ людина проводить, то швидше спалюється жир.

Додамо, що вісцеральний жир є найнебезпечнішим типом. Він спричиняє внутрішнє запалення, високий кров’яний тиск, проблеми з диханням та навіть передчасну смерть. У жінок надлишок жиру на животі також пов’язаний із захворюваннями жовчного міхура та раком молочної залози.

Речовини, що виділяються з вісцерального жиру, можуть надходити до печінки. Вони впливають на вироблення в організмі ліпідів крові (жирових речовин), збільшуючи рівень "поганого" холестерину та зменшуючи "хорошого".

Вісцеральний жир також виштовхує хімічні речовини імунної системи (цитокіни), які можуть порушити метаболізм, артеріальний тиск і здатність нормально реагувати на інсулін.