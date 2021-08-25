Експерти назвали дешевий продукт, який вбереже від серцевої недостатності

Щоб знизити ризик виникнення серцевої недостатності, лікарі рекомендують пити достатню кількість води. Це допоможе запобігти і сповільнити зміни в серці.
Про це свідчить недавнє дослідження, яке представили на Конгресі ESC у 2021 році, повідомляє MedicalXpress.
Вчені говорять про те, що потрібно уважно стежити за кількістю випитої рідини протягом дня.
В добу лікарі рекомендують жінкам випивати від 1,6 до 2,1 літра води, а чоловікам - 2-3 літри.
При цьому експерти говорять, що вони провели опитування, і їх дані їх дуже засмучують, оскільки багато людей не досягають навіть нижньої межі цих діапазонів.
Натрій сироватки є точним показником гідратації: коли люди п'ють менше рідини, концентрація натрію в сироватці збільшується. Коли організм намагається зберегти воду, то активує процеси, які сприяють розвитку серцевої недостатності.
Вчені намагалися з'ясувати, чи може концентрація натрію в сироватці крові в середньому віці прогнозувати розвиток серцевої недостатності через 25 років.
Експерти зазначили, що більш висока концентрація натрію в сироватці крові в середньому віці пов'язана з серцевою недостатністю, і з гіпертрофією лівого шлуночка 25 років по тому.
Гарний вміст води в організмі може знизити ризик розвитку гіпертрофії лівого шлуночка і серцевої недостатності.
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