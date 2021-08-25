Експерти назвали дешевий продукт, який вбереже від серцевої недостатності

Щоб знизити ризик виникнення серцевої недостатності, лікарі рекомендують пити достатню кількість води. Це допоможе запобігти і сповільнити зміни в серці.

Про це свідчить недавнє дослідження, яке представили на Конгресі ESC у 2021 році, повідомляє MedicalXpress .

Вчені говорять про те, що потрібно уважно стежити за кількістю випитої рідини протягом дня.

Скільки потрібно пити води

В добу лікарі рекомендують жінкам випивати від 1,6 до 2,1 літра води, а чоловікам - 2-3 літри.

При цьому експерти говорять, що вони провели опитування, і їх дані їх дуже засмучують, оскільки багато людей не досягають навіть нижньої межі цих діапазонів.

Натрій сироватки є точним показником гідратації: коли люди п'ють менше рідини, концентрація натрію в сироватці збільшується. Коли організм намагається зберегти воду, то активує процеси, які сприяють розвитку серцевої недостатності.

Вчені намагалися з'ясувати, чи може концентрація натрію в сироватці крові в середньому віці прогнозувати розвиток серцевої недостатності через 25 років.

Результати дослідження

Експерти зазначили, що більш висока концентрація натрію в сироватці крові в середньому віці пов'язана з серцевою недостатністю, і з гіпертрофією лівого шлуночка 25 років по тому.

Гарний вміст води в організмі може знизити ризик розвитку гіпертрофії лівого шлуночка і серцевої недостатності.