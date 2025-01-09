Эксперт рассказала всю правду о средствах для мытья посуды: у них токсичный состав

Средства для мытья посуды являются обязательной частью повседневной жизни почти каждого человека. Сегодня полки магазинов пестрят разнообразными моющими средствами, которые обещают идеальную чистоту. Однако лишь небольшая часть потребителей задумывается над тем, насколько эти средства безопасны для здоровья.

Невидимая опасность: остатки моющих средств на посуде

По словам специалиста, даже после тщательного мытья посуды остатки моющих средств остаются на ее поверхности. Эти невидимые глазу частицы могут попасть в организм вместе с едой или напитками.

"Полностью смыть средство для мытья посуды достаточно сложно, особенно если использовать прохладную воду. Для эффективного смывания рекомендуется промывать посуду горячей проточной водой не менее 2-3 минут. Лучше всего с этой задачей пока что справляется посудомоечная машина, которая снижает количество остатков моющего средства. Однако даже после нее не все вещества полностью исчезают", - отмечает Ярмошук.

ПАВы: основная угроза для здоровья

Основным компонентом большинства моющих средств для посуды являются поверхностно-активные вещества (ПАВы). Именно они обеспечивают образование густой пены и эффективно удаляют жир, даже в холодной воде. Однако эти же ПАВы являются источником токсического воздействия на организм.

"ПАВы изготавливают из продуктов переработки нефти, и они накапливаются в организме, постепенно нагружая его токсинами. Основной удар принимают органы детоксикации, в частности печень и почки, которые отвечают за очищение тела. Со временем это может приводить к интоксикации организма изнутри", - объясняет нутрициолог.

Когда последствия становятся заметными

На начальных этапах человек не чувствует никаких симптомов, ведь дозы токсинов, которые попадают в организм, кажутся незначительными. Однако регулярное воздействие этих веществ в течение лет может привести к серьезным последствиям.

"Со временем накопление токсинов в теле проявляется в виде аллергических реакций, хронических заболеваний, нарушений работы органов пищеварения или даже проблем с кожей. Однако большинство людей не осознают, что эти проблемы могут быть связаны именно с использованием моющих средств", - предостерегает эксперт.

Что можно сделать, чтобы уменьшить риски?

Выбирайте экологичные средства

Обращайте внимание на состав продукта. Отдавайте предпочтение средствам с натуральными ингредиентами, которые не содержат агрессивных ПАВов.

Тщательно смывайте

Используйте горячую проточную воду, чтобы минимизировать остатки моющего средства.

Рассмотрите альтернативы

Натуральные средства, такие как сода, горчичный порошок или уксус, могут стать эффективной заменой для мытья посуды.

Посудомоечная машина

Если есть возможность, пользуйтесь посудомоечной машиной, которая уменьшает количество опасных остатков.