Эксперт по карме денег - о том, как привлечь богатство силой мысли и можно ли купить счастье

– Можно ли купить себе счастье? И если да, то сколько это стоит?

– А давайте вместе задумаемся: можно ли действительно купить счастье? Вспомните, когда вы последний раз покупали что-то - новый iPhone, платье, крем или что-то для дома. Сделала ли эта покупка вас счастливыми? И если да, то как долго это продолжалось? Поначалу, возможно, это чувство было сильным, но не замечали ли вы, что со временем "счастье" от новой вещи начинает исчезать? Возможно, первый день вы в восторге от нового телефона, второй день - еще как-то, а на третий - это уже просто очередная вещь, лежащая на полке.

Если бы материальные вещи действительно приносили счастье, если бы они излучали его, то чем больше таких объектов у нас было бы, тем больше мы испытывали бы счастье. Но это не так. Вы это знаете. Покупка новой квартиры или iPhone не делает нас счастливыми. Мы быстро привыкаем, и эти вещи теряют свою магию.

Это же касается и других вещей - например, еды. Вы можете заказать любимую пиццу в ресторане, и первый кусочек будет невероятно вкусным. Но с каждым последующим кусочком вкус становится менее ярким. Если бы еда могла приносить счастье, то каждый новый кусочек делал бы нас счастливее, но нет.

Итак, если хорошо задуматься, ни один внешний объект не может сделать нас по-настоящему счастливыми. Есть что-то большее, что-то глубже в этом. Можем ли мы сказать, что счастья не купишь? Может быть.

А теперь вопрос: что же действительно делает людей счастливыми? Почему для кого-то новый айфон - это причина для радости, а для кого-то - нет? Почему люди с деньгами, кажется, иногда несчастливы?

– Какая же первая причина счастья? От чего тогда зависит счастье?

– Если мы уже выяснили, что оно не зависит от внешних объектов, таких как iPhone или квартира, то откуда оно происходит? Может ли счастье действительно приходить извне? Если задуматься, то очевидно, что источник счастья находится в нас самих. Это наш разум, наше внутреннее восприятие определяет, когда мы испытываем счастье. Так что счастье зависит от того, что происходит внутри нас.

Мир работает по определенным законам, и один из них - это закон первопричин. Он регулирует все: и материальные объекты, такие как квартира или автомобиль и наши эмоциональные состояния. То есть, каждая эмоция, будь то радость, тревога или благодарность, также подчиняется этому закону.

А теперь самое интересное: наш разум - это своеобразная камера, которая записывает каждое наше мнение, слово или действие. Все, что мы делаем по отношению к другим и к себе, откладывается в нашем уме как своеобразный энергетический след. Через некоторое время эти следы материализуются в конкретных событиях или эмоциях.

К примеру, если мы действовали отрицательно, раздавали всем вокруг свое плохое настроение, то наш разум создаст негативные ментальные картинки. Впоследствии это вернется к нам - мы будем окружены негативными обстоятельствами, что только усугубит наше состояние.

Но все работает и в обратном направлении. Если мы сознательно стремимся делать других счастливыми, успокаивать их как озеро в тихую погоду, то наш разум записывает эти моменты счастья и сохраняет их. Со временем мы сами начинаем чувствовать себя счастливее. Это такой своеобразный тренинг для счастья: чем больше мы делаем других счастливыми, тем больше счастья накапливается у нас самих.

Итак, счастье - это не случайность. Это результат наших действий, мыслей и внимания другим.

– Правда ли, что бедность - это кармическое наказание? Как изменить свою финансовую судьбу?

– Важно понимать, что нет никакого "кармического наказания" в том виде, как мы это привыкли воображать. Это не о том, что кто-то нас наказывает. С кармической точки зрения мы сами создатели своей жизни, и все, что имеем сегодня, - это результат наших предыдущих действий, слов и мнений относительно других людей. Наши прошлые поступки создали энергетические кадры, которые теперь материализуются в реальность.

Если сейчас в вашей жизни есть люди, которые вас обманывают, возможно когда-то и вы обманывали кого-нибудь. Если вас критикуют, это может быть эхом вашей критики в прошлом. Это не всегда легко заметить, потому что мы часто не осознаем своих мыслей и поступков.

То же касается и денег. Если у вас есть финансовые трудности, это может быть связано с тем, что вы сознательно или нет проявляли жадность. Возможно, вам трудно было отдавать деньги, вы задерживали оплату, не возвращали долги или искали лазейки, чтобы получить больше, чем заслуживаете. Это может быть даже в таких мелочах, как желание скачать фильм без оплаты или избегания налогов. Все эти действия оставляют след в вашем уме и создают будущие обстоятельства.

Но есть и хорошая новость: карма не касается только отрицательных аспектов жизни. Есть еще и "кармическое благословение". Все хорошее, что вы имеете сейчас, - это также результат ваших предыдущих добрых поступков. Даже если у вас есть финансовые проблемы, деньги все же приходят к вам. Это означает, что в прошлом вы создавали условия для этого. Возможно, у вас есть отличные отношения, радостные моменты - все это тоже результат ваших действий.

Так что изменить свою финансовую судьбу можно, сознательно меняя свои действия и мнения сегодня.

– Как изменить свою финансовую судьбу?

– Первое, что нужно сделать, - осознать, что все, что вы имеете сейчас, является результатом ваших действий, мыслей и слов в прошлом. Если вы хотите изменить финансовую ситуацию, это не произойдет мгновенно, потому что сейчас "выходят" старые ментальные картинки, которые вы создали раньше. Для перемен нужно сосредоточиться на двух процессах: очищении старых ментальных образов и создании новых причин для финансового успеха.

Вот несколько советов, как это сделать.

Простейшая практика называется "кармический инвестор". Вы ежедневно оплачиваете разные счета: в супермаркете, за коммунальные услуги, проезд и т.д. Обычно при оплате мы чувствуем уменьшение денег и заботимся о том, хватит ли их в будущем.

Но вместо этого начните мыслить иначе. Представьте, как ваши деньги помогают другим людям. Например, оплачивая продукты в супермаркете, подумайте, что благодаря этим деньгам владелец супермаркета сможет поддерживать бизнес, обеспечивая работой своих сотрудников, поставщиков, партнеров.

Фокусируйтесь на том, как ваши деньги приносят финансовую устойчивость другим, и это поможет вам создавать новые кармические причины для денег в вашей жизни.

Вторая техника: научитесь благодарить за те деньги, которые уже есть. Когда вы получаете зарплату, доход от клиента или даже небольшую прибыль, вместо разочарования от его количества, почувствуйте благодарность.

Ваш разум записывает это чувство и создает новые ментальные картинки, усиливающие приход денег в будущем. Если же вы фокусируетесь на недостатке денег, это лишь усугубляет чувство их отсутствия. Каждый акт благодарности становится важным шагом к изменению вашей финансовой судьбы.

– Есть такое понятие, как медитация для миллионеров, которая якобы позволяет привлечь богатство силой мысли. Она работает?

– Да! Медитация - это способ сконцентрировать свой разум на объекте, и, как мы уже говорили, наши мысли и действия создают наше будущее. То есть, то, что мы думаем сейчас, формирует наше завтра.

В течение дня наш разум постоянно отвлекается: клиент отказался - начинаем переживать о потере денег; коллегу повысили - расстраиваемся, что это не мы. Такие мысли фокусируют внимание на отсутствии, тем самым создавая условия для еще большей нехватки. Это тоже своего рода "отрицательная медитация", ведь мы подсознательно программируем себя на брак.

Настоящая же медитация - это сознательная фокусировка на том, что вы хотите привлечь в свою жизнь. К примеру, простая практика благодарности. Вы выделяете 5-10 минут каждый день, чтобы подумать обо всех деньгах, ресурсах и возможностях, которые уже пришли в вашу жизнь, и чувствуете искреннюю благодарность за них. Такие мысли создают положительные ментальные картинки, которые впоследствии появляются в вашей реальности.

– Могут ли деньги стать препятствием на пути к счастью?

– Деньги могут быть как препятствием к счастью, так и ключом к нему. Все зависит от того, как мы их зарабатываем и используем. То есть для того, чтобы быть счастливыми от денег, иметь не только деньги, но и счастье, есть один кармический секретик: это также влияет на то, чтобы иметь еще больше денег. И состоит он в том, чтобы направлять свою деятельность на помощь другим людям, делая их более счастливыми.

Часто мы фокусируемся только на необходимости зарабатывать, не задумываясь, как наши действия могут приносить пользу. Но стоит начать менять мышление и спрашивать себя: делаю ли я других счастливыми из-за своей работы?

Любая профессия, если она этична, может приносить людям счастье. Например, даже человек, убирающий квартиры, может сделать своих клиентов более счастливыми, создавая уют и порядок в их жизни.

Чтобы деньги не стали препятствием на пути к счастью, следует не только сосредотачиваться на их зарабатывании, но и отдавать себе отчет, как эти деньги влияют на окружающих.

Когда вы тратите деньги - на продукты, услуги или благотворительность - подумайте о том, как это может сделать других людей счастливыми. Такой подход придает глубокий смысл вашей деятельности и усиливает чувство радости. К тому же чувствуя благодарность за предоставляемые ими деньги и возможности, вы активируете ментальную энергию изобилия, что поможет привлекать еще больше финансовых ресурсов.

В конце концов, сочетание денег с желанием делать добро создает замкнутый цикл: чем больше вы делаете людей счастливыми, тем больше возможностей и ресурсов вы получаете, а это в свою очередь способствует и вашему собственному счастью.