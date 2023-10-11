Эксперты показали шокирующую разницу между легкими курильщика и некурильщика (фото и видео)

Как курение влияет на легкие

Клип сначала показывает набор почерневших вялых легких, подключенных к воздушному насосу. Они показывают легкие заядлого курильщика. Когда в них вдувается воздух, лишь небольшая их часть разбухает - и это происходит медленно.

В отличие от этого, здоровое розовое легкое, которое показали сразу после этого, раздувается вдвое больше.

Клип подписали следующим комментарием: "Курение может повлечь за собой различные проблемы с легкими, такие как хронический бронхит, эмфизема и снижение функции легких. Эти изменения могут привести к снижению потребления кислорода, повышению восприимчивости к инфекциям и увеличению риска рака легких".

Разница между легкими курильщика и некурящего человека (скриншот)

Это не первое видео, показывающее, что курение делает с нашими легкими. Американская легочная ассоциация недавно собрала демонстрацию, чтобы показать, как курение наносит вред здоровью легких, сравнивая легкие здорового некурящего человека с легкими курильщика.

Тренер программы "Свобода от курения" Дженнифер Гоббс Фолкенрот объяснила, что у легких есть две стороны. Правая сторона больше и содержит три частицы, тогда как меньшая левая сторона имеет только две.

"Здоровые легкие должны быть розового цвета. Когда вы дышите, у вас есть миллионы маленьких воздушных мешков в легких, которые называются альвеолами, они наполняются жизненно необходимым кислородом через кровоток по всему телу и доставляют его в ваши разные органы", - добавила Гоббс.

Она также показала легкие курильщика, которые "почернели" из-за образующейся смолы во время курения сигарет. Дженнифер отметила, что полная чашка смолы фильтруется через легкие, если вы выкуриваете пачку сигарет в день в течение года.

Здоровые легкие должны быть розового цвета (скриншот)

Эксперт продемонстрировала, что нижняя часть правого легкого курильщика не надувается, когда в нее закачивается воздух.

"Эта часть "отключена" из-за повреждения смолой, а также более 7000 химикатов и токсичных ядов сигаретного дыма", - объяснила Дженнифер.

Эксперты отмечают, что для курильщиков привычные ежедневные действия, такие как прогулка от машины в супермаркет или подъем по лестнице, является испытанием для их легких. Также они отмечают, что в более чем 87% случаев к тому времени, когда рак легких диагностируется, он уже распространяется по всему телу.

Гоббс также показала, как воздушные мешочки в легких курильщика лопаются, образуя маленькие пористые отверстия.

"С каждой затяжкой, которую вы делаете из сигареты, у вас лопаются эти воздушные мешочки. Это называется эмфизема, и это единственное заболевание, связанное с табаком, после которого невозможно восстановление", - добавила Дженнифер.

Она отметила, что все остальные повреждения легких обратимы после того, как вы бросите курить. Вы можете очистить смолу и улучшить работу легких на 30% в первые несколько недель.

Бросить курить никогда не поздно

По данным NHS (Национальной службы здоровья Великобритании), курение является одной из главных причин смерти и болезней в Великобритании, ежегодно оно убивает около 76 000 британцев.

Эта пагубная привычка может увеличить риск возникновения до 12 различных видов рака, а также увеличить вероятность сердечного приступа, инсульта и сердечных заболеваний.

Для того, чтобы бросить курить, эксперты советуют: