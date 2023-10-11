Эксперты показали шокирующую разницу между легкими курильщика и некурильщика (фото и видео)

Все знают, как вредно курение для здоровья. Но для многих вред, наносимый сигаретами, остается теоретической концепцией, если только они не начинают испытывать побочные эффекты от этой пагубной привычки. Но новое видео, которое недавно опубликовали в сети, наглядно демонстрирует разницу между легкими курильщика и некурящего человека.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию The Sun.

Как курение влияет на легкие

Клип сначала показывает набор почерневших вялых легких, подключенных к воздушному насосу. Они показывают легкие заядлого курильщика. Когда в них вдувается воздух, лишь небольшая их часть разбухает - и это происходит медленно.

В отличие от этого, здоровое розовое легкое, которое показали сразу после этого, раздувается вдвое больше.

Клип подписали следующим комментарием: "Курение может повлечь за собой различные проблемы с легкими, такие как хронический бронхит, эмфизема и снижение функции легких. Эти изменения могут привести к снижению потребления кислорода, повышению восприимчивости к инфекциям и увеличению риска рака легких".

Разница между легкими курильщика и некурящего человека (скриншот)

Это не первое видео, показывающее, что курение делает с нашими легкими. Американская легочная ассоциация недавно собрала демонстрацию, чтобы показать, как курение наносит вред здоровью легких, сравнивая легкие здорового некурящего человека с легкими курильщика.

Тренер программы "Свобода от курения" Дженнифер Гоббс Фолкенрот объяснила, что у легких есть две стороны. Правая сторона больше и содержит три частицы, тогда как меньшая левая сторона имеет только две.

"Здоровые легкие должны быть розового цвета. Когда вы дышите, у вас есть миллионы маленьких воздушных мешков в легких, которые называются альвеолами, они наполняются жизненно необходимым кислородом через кровоток по всему телу и доставляют его в ваши разные органы", - добавила Гоббс.

Она также показала легкие курильщика, которые "почернели" из-за образующейся смолы во время курения сигарет. Дженнифер отметила, что полная чашка смолы фильтруется через легкие, если вы выкуриваете пачку сигарет в день в течение года.

Здоровые легкие должны быть розового цвета (скриншот)

Эксперт продемонстрировала, что нижняя часть правого легкого курильщика не надувается, когда в нее закачивается воздух.

"Эта часть "отключена" из-за повреждения смолой, а также более 7000 химикатов и токсичных ядов сигаретного дыма", - объяснила Дженнифер.

Эксперты отмечают, что для курильщиков привычные ежедневные действия, такие как прогулка от машины в супермаркет или подъем по лестнице, является испытанием для их легких. Также они отмечают, что в более чем 87% случаев к тому времени, когда рак легких диагностируется, он уже распространяется по всему телу.

Гоббс также показала, как воздушные мешочки в легких курильщика лопаются, образуя маленькие пористые отверстия.

"С каждой затяжкой, которую вы делаете из сигареты, у вас лопаются эти воздушные мешочки. Это называется эмфизема, и это единственное заболевание, связанное с табаком, после которого невозможно восстановление", - добавила Дженнифер.

Она отметила, что все остальные повреждения легких обратимы после того, как вы бросите курить. Вы можете очистить смолу и улучшить работу легких на 30% в первые несколько недель.

Бросить курить никогда не поздно

По данным NHS (Национальной службы здоровья Великобритании), курение является одной из главных причин смерти и болезней в Великобритании, ежегодно оно убивает около 76 000 британцев.

Эта пагубная привычка может увеличить риск возникновения до 12 различных видов рака, а также увеличить вероятность сердечного приступа, инсульта и сердечных заболеваний.

Для того, чтобы бросить курить, эксперты советуют: