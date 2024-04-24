Названы 6 групп продуктов, которые снижают риск диабета, рака и деменции

Какие продукты снизят риски развития диабета, рака и деменции

Соблюдение здоровой сбалансированной диеты входит в число советов по предотвращению ряда заболеваний. Медики советуют употреблять в пищу много фруктов, овощей, клетчатки, белка, а также немного молочных продуктов и минимизировать потребление продуктов с высоким содержанием жира, соли и сахара.

Врачи также отмечают пользу противовоспалительной диеты, утверждая, что она может помочь избежать смертельных заболеваний, таких как сердечные заболевания, болезнь Альцгеймера и даже рак.

Медики обнаружили, что один из самых мощных инструментов для борьбы с хроническим воспалением можно найти в том, что мы едим.

"Многие экспериментальные исследования показали, что компоненты пищи и напитков могут оказывать противовоспалительное действие", - пояснил профессор диетологии и эпидемиологии Гарвардской школы общественного здравоохранения Фрэнк Ху.

Что есть, чтобы уменьшить воспаление в организме:

помидоры

оливковое масло

зеленые листовые овощи, такие как шпинат, капуста и листовая капуста

орехи, такие как миндаль и грецкие орехи

жирная рыба, такая как лосось, скумбрия, тунец и сардины

клубника, черника, вишня и апельсины

По словам доктора Ху, фрукты и овощи, такие как черника, яблоки и листовая зелень, имеют высокое содержание природных антиоксидантов и полифенолов - это защитные соединения, содержащиеся в растениях.

Он добавил, что кофе, содержащий полифенолы и другие противовоспалительные соединения, также может защитить от воспаления.

Какие продукты могут спровоцировать хроническое воспаление

"Некоторые продукты, связанные с повышенным риском хронических заболеваний, таких как диабет 2 типа и сердечные заболевания, также связаны с чрезмерным воспалением. Это неудивительно, поскольку воспаление является важным механизмом, лежащим в основе развития этих заболеваний", - говорит Ху.

Он посоветовал избегать или ограничивать потребление этих продуктов:

рафинированные углеводы, такие как белый хлеб и выпечка

картофель фри и другие жареные блюда

газировка и другие подслащенные напитки

красное мясо (бургеры, стейки) и обработанное мясо (хот-доги, колбасы)

маргарин, жир и сало

Общеизвестно, что нездоровая пища также способствует увеличению веса, что само по себе является фактором риска воспаления.