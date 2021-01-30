Експерт ЮНІСЕФ пояснила, чи можна вакцинуватися від COVID-19 вагітним і онкохворим

В Україні немає сильного руху або кампаній проти вакцинації від COVID-19, проте ряд медиків неоднозначно висловлюються про щеплення, що провокує сумніви і в суспільстві.

Про це заявила лікар-інфекціоніст, експерт ЮНІСЕФ в Україні Катерина Булавінова в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

У цьому контексті вона порекомендувала громадянам навіть змінити лікаря, якщо він ставиться до вакцинації від коронавірусу зі скепсисом.

Експерт зазначила, що в інтернеті можна легко подивитися, як відбувається вакцинація у світі, і переконатися в її безпеці та ефективності.

"Люди це святкують, тому що це їх випускає на свободу. У багатьох країнах дуже жорсткий карантин - набагато жорсткіше, ніж у нас, і цією вакцинацією люди не тільки забезпечують собі здоров'я і безпеку, але і забезпечують свободу. Наприклад, я знаю, що в Україні дуже багато хочуть вакцинуватися ті, хто займається бізнесом, хто веде активний спосіб життя, хто подорожує. Тому що вони хочуть свободу в пересуванні, у бізнесі, свободу заробляти гроші, і здоров'я та безпеку, звичайно", - розповіла Булавінова.

Інфекціоніст також прокоментувала поширені чутки про вакцини від коронавірусу і спростувала популярні міфи.

Чи може вакцина негативно позначитися на здоров'ї людини

Булавінова наголошує, що вакцини, які зараз мільйонами використовують у світі, абсолютно безпечні, а алергічні реакції на них можуть виникати, як і у випадку з будь-якими іншими ліками або продуктами.

"Може боліти рука, наприклад, і це все. У той час як від коронавірусу можна лежати на кисні багато-багато днів і не вижити", - додала вона.

Чи потрібно вакцинуватися, якщо вже перехворіли на COVID-19

"Я перехворіла, і я обов'язково буду вакцинуватися", - зазначила експерт і нагадала, що повторно заразитися коронавірусом можливо.

Вона також розповіла, що в деяких країнах можуть відсувати чергу на щеплення для людей, які вже перехворіли, оскільки у них вже є антитіла і сформований певний захист від вірусу.

Чи варто робити щеплення, якщо з'являються нові штами?

Булавінова стверджує, що вакцини, які застосовуються у світі, показують ефективність проти всіх відомих штамів. При цьому навіть у разі появи нового і дуже небезпечного варіанту COVID завжди є надія на перехресний імунітет.

Чи є люди, яким протипоказані вакцини від коронавірусу

"В абсолютних протипоказань - тільки якщо на першу дозу буде якась супер серйозна алергічна реакція. Наприклад - анафілактичний шок. Тоді будуть обговорювати, як робити другу дозу", - сказала лікар-інфекціоніст.

При цьому Булавінова наголошує, що взагалі всім можна вакцинуватися від COVID-19.

"Це ж інактивована вакцина. Тому її можна робити і вагітній жінці, наприклад, яка працює в ковідній клініці і яка хоче себе захистити", - сказала вона.

Експерт ЮНІСЕФ також звернула увагу, що людям з онкозахворюваннями вакцини не тільки не протипоказані, але для них - навіть необхідні, тому що такі люди в групі ризику.

"Інша справа, що якщо вони отримують високі дози опромінення при проходженні хіміотерапії, і знаходяться прямо в курсі хіміотерапії, вони можуть не відповісти на вакцину і, на жаль, не виробити імунітет. Але вакцина для них точно безпечна і дуже потрібна, коли вони будуть між хіміотерапіями", - зазначила Булавінова.

Чи можна заразитися на коронавірус від вакцини

Лікар розповіла, що вироблені у світі вакцини - "неживі", і вводяться виключно для вироблення антитіл, тому захворіти на коронавірус від них неможливо.

"Ні, абсолютно точно ні", - наголошує вона

Раніше повідомлялося, що заступник голови МОЗ Віктор Ляшко пояснив, як записатися на вакцинацію від COVID-19.

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