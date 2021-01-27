Експерт шокувала заявою про населення України у 2050 році: сумна статистика

В Україні населення скоротиться до 30 мільйонів до 2050 року з нинішніх 38 мільйонів, без урахування громадян, які проживають на тимчасово непідконтрольних територіях на Донбасі та в окупованому Криму.

Про це заявила керівник Інституту демографії України ім. Птухи, академік Елла Лібанова в інтерв'ю LIGA.net.

За її прогнозами на середньострокове майбутнє, населення України через 29 років може скласти 29-30 мільйонів.

Фахівець нагадала, що ще до 2014 року - до початку військової агресії РФ проти України про захоплення частини території країни - їх Інститут давав оцінку на 2050-й з більшими цифрами - у 36 мільйонів (останній перепис населення проводився понад 20 років тому).

Академік також зазначила, що для неї важливіше не кількість громадян, проте якість їх життя в Україні.

"У Канаді значно більша територія, населення – менше, а якість життя з нами – неспівставна. Якщо економіка України розвиватиметься нормально і рівень життя зрівняється хоча б з Польщею чи Словаччиною, по-перше, зменшиться міграційний відтік, по-друге, сюди також почнуть приїжджати люди з інших країн", - зазначила Лібанова.

При цьому фахівець зізналася, що не може назвати еміграцію таким вже великим благом, тому що вона - проблема бізнесу, а імміграція - проблема держави. Крім того, за її словами, прибулі "вимагають певних гарантій рівня життя та збереження своєї культури".

"Не переконана я і в готовності українців тісно співіснувати з людьми іншої ментальності, іншого способу життя", - додала Лібанова.

Голова Інституту демографії розповіла, що "донором" для України можуть стати

бідні країни або такі, де існує небезпека.

"Але є думка щодо потенційної міграції до України, як більш демократичної країни, з Росії та Білорусі – якщо там продовжиться "закручування гайок"", - сказала вона.

Раніше повідомлялося, що демограф оцінила населення України в 38 мільйонів з тенденцією до скорочення.

Нагадаємо, що Кабмін призначив нову дату перепису населення України, яка має відбутися в 2023 році.