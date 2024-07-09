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Эксперт рассказал, что нужно делать каждое утро, чтобы похудеть

Фото: Что нужно делать для похудения (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Тренер по похудению поделился, что нужно делать утром, чтобы сбрасывать вес.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на TikTok тренера Шейна Роуленда.

Что нужно сделать с утра, чтобы худеть

Эксперт рассказал, что многие люди, стремящиеся похудеть, чувствуют себя очень голодными к полудню первого дня своего путешествия к похудению, потому что голодают.

"В конце ночи ты съедаешь все, что попадется на глаза. На следующее утро ты думаешь, что обречена, и думаешь, что останешься гладкой навсегда", - рассказал Шейн.

Но не бойтесь, вы не одиноки, есть способы избежать этого и помочь сбросить килограммы.

"Один из самых эффективных и важных советов, когда дело доходит до того, чтобы не голодать, когда вы пытаетесь похудеть, - это получать большое количество белка в начале дня ", - рассказал тренер.

Он отмечает, что небольшого протеинового батончика или напитка будет недостаточно.

"Теперь я не говорю о том, чтобы получить небольшой протеиновый батончик из 15 г протеина или даже протеиновый коктейль из 30 г белка. Я говорю о получении по крайней мере 50-70 г белка на завтрак , я гарантирую, что если вы сделаете это, вы будете гораздо менее голодны, ваша тяга почти исчезнет, и у вас будет энергия в течение всего дня", - сообщил он.

 

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Напомним, что тренер рассказал, что лучше выбрать для перекусов при похудении.

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