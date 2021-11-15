Експерт розповіла, чи можна лікувати бронхіт антибіотиками

Медична журналістка і біолог Дарія Озерна розповіла про те, що бронхіт хоч і є вірусною інфекцією, але його не лікують антибіотиками, як інші вірусні ГРЗ.

Про це вона повідомляє у своєму Telegram-каналі.

За словами експерта, дієвих противірусних дієвих препаратів від бронхіту немає, щоб нам не говорили в рекламі. "Антибіотики при бронхіті не призначають", - заявила вона. Виняток При бронхіті можуть призначити антибіотики наступним категоріям хворих: Діти, які народилися раніше терміну;

Тим, хто старше 80 років;

У кого хронічні хвороби серця, легенів, нирок або печінки;

Людям з імуносупресією (пригнічення імунітету);

Людям з муковісцидозом (генетична хвороба).