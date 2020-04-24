Експерт розповів, чи можна підчепити коронавірус на морі

Коронавірус в Україні інфікував 7647 людину, 193 з них померли від ускладнень інфекції, 601 пацієнт вилікувався. Наближається літо і багатьох українців хвилює питання, чи можна планувати відпустку, а також чи безпечно купатися в морі у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Заразитися коронавірусом під час купання в морі неможливо. Про це в коментарі Styler розповів провідний експерт з біотехнології Юрій Леонов. За його словами, 98% інфекційних хвороб, які можуть представляти небезпеку для людини при купанні в морі або річці - це бактеріальні або паразитарні захворювання.

При цьому експерт відзначає, що купання в морі більш безпечне через його солоність і вміст йоду.

"Віруси, які можуть бути присутніми в такій воді (Коксакі, ротавіруси) передаються фекально-оральним шляхом. Вони небезпечні в басейнах, стоячих водоймах, річках і озерах. У морі вони з'являються, як правило, при порушеннях роботи каналізації", - підкреслив Леонов.

Нагадаємо, що міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив українцям, щоб вони не планували свою відпустку на першу половину літа. Швидше за все, люди зможуть поїхати відпочивати, коли запуститься робота транспорту. Це відбудеться не раніше червня.

До речі, голова Кабміну Денис Шмигаль зазначив, що в рамках плану з виходу з карантину розробляється поетапний запуск громадського транспорту.

Як ми раніше писали, в уряді назвали дату, коли українці зможуть полетіти відпочити.